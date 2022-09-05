Дівчата часто люблять придбати одяг на емоціях, тож в гардеробі з’являється чимало речей, які не завжди можна до всього підібрати, пише 24 канал. Втім у кожної дівчини серед практичних та трендових речей має бути база вбрання, яка є мастхевом сучасного гардеробу.

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Базовий гардероб на осінь – це конструктор, за допомогою якого можна створити цілісний аутфіт. Для того, щоб ви довго не стояли перед шафою в роздумах, що вам одягнути, треба придбати всього лише кілька важливих речей, які стануть основою десятків образів.

У кожної людини є своя база гардеробу, оскільки все залежить від її стилю, втім у кожної має бути найважливіше вбрання must have, без якого ваша шафа не буде повноцінною.

Джинси

Напевно у цьому житті немає жодної дівчини, в гардеробі якої відсутні джинси. На осінь вони чудово підходять, адже завдяки деніму є досить цупкими, тож в них тепло. А ще їх можна поєднувати з кросівками, черевиками, чоботами та лоферами, а зверху доповнювати курткою-шкірянкою чи тренчем.

Штани

Щодо фасону та матеріалу штанів – вибір за вами. Це можуть бути класичні штани-палаццо, або ж шкіряні штани чорного кольору. Останні є досить практичними в період дощів, адже з ними у вас є набагато менше шансів їх забруднити.

Жакет

Поки не настане повноцінний холодний осінній період, жакети є чудовою альтернативою сорочкам та кардиганам. Їх одягають не лише під боді та футболки, але й під водолазки. Обирайте на осінь жакет лаконічного крою, простого дизайну в бежевому чи чорному кольорі.

Светр

Теплий светр є важливим елементом гардероба в холодну пору року. Він може стати яскравим акцентом або головною річчю у ваших образах. Трендовими светрами вважаються вироби з коміром на змійці та в смужку з горловиною.

Шкіряна куртка

Попри те, що вже кілька сезонів популярною є стьобана куртка, шкірянка – це класика, яка має бути в гардеробі кожної дівчини. Обираючи косуху, звертайте увагу на її розмір. Важливо, щоб під низ ви могли одягнути не лише легенький лонслів, але й світшот чи худі.

Тренч

Тренч з року в рік незмінно лідирує у рейтингу найнеобхідніших речей на осінній сезон. Тренчкот завжди виглядає досить елегатно та чудов поєднується з будь-яким одягом. Цієї осені зупиняйте свій вибір на тренчах класичних кольорів – чорному, бежевому та коричневому.

Лофери

Базові чорні лофери – мастхев у гардеробі кожної дівчини. Носіть їх цієї осені зі штанними костюмами, джинсами та сукнями.