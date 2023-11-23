Базовий гардероб на зиму: список речей, які треба придбати

Щоб взимку ми могли створити чимало образів, які добре поєднуються між собою, нам треба мати певний набір одягу, який зможемо правильно комбінувати між собою. Ваша головна ціль має полягати в тому, що відкривши шафу, ви завжди знайдете, що одягнути.

Базовий гардероб – це основа в гардеробі кожної дівчини. Це вбрання нам потрібне для створення повсякденних чи святкових образів. Цією унікальною колекцією одягу ви будете користуватися цілий сезон.

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Перш ніж додавати трендові речі до свого гардероба, вам треба скласти список вбрання, яке належить до бази. Саме ці речі становлять головний кістяк образів, а склавши аутфіт з класики, ви зможете доповнити її тенденціями сезону.

Верхній одяг

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Насамперед у вас повинен бути зимовий верхній одяг. Щоб ви могли скласти чимало образів та не почували себе обмеженими, радимо додати пуховик, дублянку, шубу та утеплене пальто.



З чого має складатися базовий гардероб на зиму 2023 / Фото @gulevatatanja

Трикотаж

Також до найпопулярнішого вбрання належить трикотаж. Нехай у вашій колекції одягу знайдеться місце для водолазки, пуловера, светра і сукні.



З чого має складатися базовий гардероб на зиму 2023 / Фото @gulevatatanja

Лонгслів

Додайте ще тонкий лонгслів, який ви зможете поєднати з жакетом, сорочкою чи кардиганом. Придбайте лонгсліви у базових кольорах – білому, чорному та бежевому.



З чого має складатися базовий гардероб на зиму 2023 / Фото @gulevatatanja

Сумки

Взимку найпопулярнішою моделлю сумки вважається кросбоді. Її легко носити через плече, а ще вона гарно доповнює пуховики чи дублянки. Втім, якщо ви такі моделі не любите, то можете зробити ставку на інші сумки, які вам більше до вподоби.



З чого має складатися базовий гардероб на зиму 2023 / Фото @gulevatatanja

Взуття

На зиму обирайте для себе угги, чоботи до колін, черевики на шнурівках, челсі та чоботи на підборах. Останній варіант підійде для тих, хто любить часто одягати спідниці та сукні. Однак зверніть уваги на підбори, вони повинні бути товстими та в жодному випадку не на шпильці.



З чого має складатися базовий гардероб на зиму 2023 / Фото @gulevatatanja

Спортивний костюм

Ця річ вам знадобиться, якщо ви плануєте взимку тривалі прогулянки чи поїздки. Теплий флісовий костюм – це відмінний варіант образу для повсякденних виходів.



З чого має складатися базовий гардероб на зиму 2023 / Фото @gulevatatanja