"Батько наш Бандера" та "За бабу Вєру": у Dodo Socks з’явилися нові шкарпетки

Магазин Dodo Socks випустив оновлену колекцію шкарпеток "До перемоги". До неї увійшли слова з патріотичної пісні "Батько наш Бандера" та пара з надписом "За бабу Вєру", за допомогою якого можна відрізнити український вертоліт від ворожого.

Магазин Dodo Socks на початку березня створив колекцію шкарпеток "До перемоги!". До неї увійшли шість пар шкарпеток з різними надписами. Основою дизайну стали популярні вирази з війни.

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Вартість однієї пари шкарпеток – 200 гривень, вартість набору з 6 пар – 1000 гривень. Усі виручені гроші з придбаних шкарпеток Dodo Socks відправляє на потреби армії.

У своєму інстаграмі Dodo Socks представили нові пари, які увійшли до благодійної колекції. Кожен охочий може придбати шкарпетки з різноманітними надписами: "Батько наш Бандера – Україна мати", "Рускій корабль, іді нахуй", "За бабу Вєру", "Бандера смузі", "Нова Мрія – стара Мрія" та "Паляниця".

Попередній тираж колекції "До перемоги!" ми розпродали за рекордні два дні і зібрали трохи більше мільйона гривень на потреби армії. Не всі встигли доєднатися, тож ми запускаємо оновлену редакцію благодійної колекції. Всі кошти з передпродажу передамо у фонд "Повернись живим",

– йдеться у дописі Dodo Socks.