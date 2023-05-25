Барбра Стрейзанд похвалилась унікальною вишиванкою від українського бренду: чуттєве фото

Цьогоріч американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд приєдналася до благодійної платформи United24. У подарунок їй надіслали вишиванку від українського бренду Etnodim. Як вона виглядає, дивіться фото нижче.

Раніше у вишиванки Etnodim одягли багатьох амбасадорів глобальної ініціативи United24 – Іванну Сахно, Кетрін Винник, Андрія Шевченка, Мішеля Азанавічуса, Лієва Шрайбера. Усе для того, щоб зібрати кошти на відновлення школи в селі Бузова на Київщині. Тепер свою унікальну вишиванку отримала й Барбра Стрейзанд. Таких у світі всього дві: одна – як подарунок за підтримку України, інша – на благодійність.

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Барбра Стрейзанд показалася з вишиванкою від українського бренду

У соціальні мережі співачка "залила" фото з вишиванкою від українського бренду Etnodim та розповіла, що на ній тернопільський орнамент. Не всі знають, але дідусь і бабуся американської зірки іммігрували у США з Галичини. Вони жили в місті Бережани, що на Тернопільщині.

Отримала гарну вишиванку від United24. На цій вишиванці можна побачити візерунки Тернопільської області, звідки мої бабусі та діди по батьковій лінії в Україні,

– написала Барбра Стрейзанд.

Вона наголосила, що таку ж вишиванку можна виграти, зробивши пожертву на реконструкцію школи в Бузовій, і залишила активне посилання на сайт платформи United24.

Барбра Стрейзанд з вишиванкою з України / Фото з фейсбуку співачки

Ціль проєкту – 200 тисяч євро. Наразі зібрано 117 тисяч євро від 3 тисяч небайдужих людей з усього світу.

"Жодну з цих вишиванок не можна купити. Але ви можете виграти одну, зробивши пожертву в розмірі 24 долари. Збір коштів триває з 18 травня по 1 червня. Кількість внесків від одного учасника необмежена", – наголошують в United24.