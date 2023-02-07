Балетки – найбажаніша річ весни: що варто придбати для нового сезону

У дизайнерів знову прокинулася любов до балеток. У новому весняно-літньому сезоні балетки будуть скрізь – від ніжних пуантів до металізованих бронзових пар.

Жіночі туфлі на плоскій еластичній підошві – це найбажаніше взуття сезону весна-літо 2023. Tod’s представили шовкові яскраво-жовті та фіолетові пари. SimoneRocha запропонувала свіжий погляд на балетки.

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Окрім того, що дизайнерка презентувала балетки з ремінцями у бронзовій шкірі, які нагадують взуття балерин, бренд представив гібрид балеток і кросівок.

У колекції MM6MaisonMargiela зʼявилися атласні балетні туфлі з квадратним мисом, які нагадують пуанти балерин.

Вписати у свій гардероб балетки – досить просто. Носіть їх з класичними базовими джинсами, штанними костюмами, спідницями та високими гольфами.

Також обирайте сукні до балеток різноманітних фасонів - від романтичних образів з оборками до прямих суконь із деніму.

Деякі бренди показують, що балетки можна носити з високими в’язаними шкарпетками, втім така стилізація стосується лише сміливих дівчат.

Судячи з представленого взуття на подумі, найчастіше моделі дефілювали в балетках, які відповідають кольору вбрання.



Балетки – наймодніше взуття весни / Фото з Vogue



Балетки – наймодніше взуття весни / Фото з Vogue



Балетки – наймодніше взуття весни / Фото з Vogue



Балетки – наймодніше взуття весни / Фото з Vogue



Балетки – наймодніше взуття весни / Фото з Vogue