Стильні взуття на весну 2023: цікаві балетки, на які треба звернути увагу

Модниці зі всього світу знайшли для себе нове взуття, яке почали активно носити – балетки від бренду Alaïa. Вони представлені у кількох варіантах: зі стразами, пухом, сіткою та у відтінку металік. Як виглядають трендові балетки – дивіться далі.

Фахівці fashion-індустрії зазначають, що ультрамодні балетки Alaïa вже важко знайти, оскільки їх хоче придбати кожна фешіоніста.

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Взуття на гумовій підошві виготовлене в Італії та натхненне традиційним японським взуттям. Креативний директор бренду Пітер Мюльєр представив кілька форматів, які вже здобули шалену популярність.

Тепер модні дівчата, які носять балетки з білими шкарпетками та поєднують їх з шовковими сукнями, як це зробила Ельза Госк, переконують усіх, що в естетики balletcore є майбутнє.



Модні балетки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модні балетки на весняний сезон / Фото з Pinterest

Ціна на такі балетки варіюється від 700 до 1000 доларів (25 – 36 тисяч гривень), в залежності від вибраної вами моделі. Такі балетки – це хороша альтернатива взуттю Miu Miu, яке також певними моментами відображає схожість із взуттям Alaïa.



Модні балетки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модні балетки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модні балетки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модні балетки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модні балетки на весняний сезон / Фото з Pinterest