Asos, Farfetch, Mytheresa та інші ритейлери зупинили доставку одягу в Росію

Відомі бренди та ритейлери призупиняють одне за одним свої доставки в Росію. Усі вони стурбовані тим, що Росія здійснила повномасштабний напад на Україну, тож на знак підтримки відмовляються співпрацювати з країною-агресоркою.

На початку тижня російські ЗМІ жалілися, що їхній ЦУМ почав підвищувати ціни на речі на 30%. Йдеться про такі популярні бренди, як Prada, Gucci, Tom Ford, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Dior.

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Люксові бренди також позбавили росіян купувати речі за знижками. Навіть старі колекції одягу, взуття та аксесуарів тепер продаються за повною ціною.

Доставку одягу в Росію заблокував ритейлер Asos. На сайтах Matchesfashion та Mytheresa відображається напис "Не доставляємо жодні замовлення до Росії".

Про припинення своєї діяльності оголосив бренд Acne Studios. Шведський будинок моди підтримав Україну, яка страждає від окупантів та передав кошти в UNHCR і UNICEF. Вони підуть на гуманітарну допомогу.

Vogue Business повідомляє, що такі відомі бренди, як Burberry та Canada Goose заморозили всю торгівлю з країною.

Також відомо, що популярний шведський бренд косметики та одягу H&M призупинив продаж у Росії. Представники стурбовані ситуацією в Україні, тому не мають наміру працювати з країною, яка бомбить та обстрілює мирних жителів.



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