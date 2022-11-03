Антитрендовий зимовий верхній одяг: які пуховики треба негайно викинути з гардероба

Усі ми знаємо про стьобану куртку, яка тримається в трендах вже кілька сезонів, чи скажімо, дублянку, яка не втрачає своєї популярності. Та попри це, є верхній одяг, який давно не вважається модним, і готовий кардинально зіпсувати ваш образ.

Радимо вам зробити ревізію у своєму гардеробі та позбутися від верхнього одягу, що вже давно вважається антитрендовим, пише 24 канал.

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Сукня-пуховик

Зараз такі пуховики зустрічаються дедалі рідше, але якщо у вашому гардеробі ще є такий верхній одяг, то спробуйте з ним розпрощатися назавжди. Ця річ навряд чи ще буде модною за кілька років. Уникайте таких силуетів, оскільки вони зовсім непрактичні та не стильні.



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest

Довгий приталений пуховик

Тут важливо звернути увагу саме на довжину. Довгі пуховики з поясом на талії вже віджили своє, тому краще звернути увагу на моделі розміру оверсайз. Якщо ж ви любите пуховики з поясами, то зверніть увагу на популярні куртки IENKI IENKI. Вони корокі та досить стильні.



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest

Пуховик з хутряною облямівкою

Якщо у вашому гардеробі є такий пуховик, то знайте, що разом з ним ви мандруєте в минулому часі. Зараз такі пуховики зовсім неактуальні. І нехай на капюшоні хутро є штучним, втім воно має досить неохайний вигляд. Такий пуховик може повністю зіпсувати ваш образ.



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest

Пуховик зі стразами

Ще 10 років тому такі пуховики були дуже модними, однак зараз їх одягати категорично не варто, якщо ви не хочете мати безглуздий вигляд. Трендовий пуховик на зиму не повинен мати жодного зайвого декору.



Антитрендовий верхній одяг на зиму / Фото з Pinterest