Верхній одяг на зиму, який вже ніхто не одягає: як виглядають головні антитренди сезону

Цього сезону мода нас потішить різноманітними шубами та дублянками, тому варто відмовитися від верхнього одягу, який вже давно вийшов з моди і лише зіпсує ваш образ.

Знайдіть час перед новим місяцем зробити ревізію у шафі та позбудьтеся від верхнього одягу, який вже давно неактуальний, пише 24 Канал.

До теми Негайно зніміть це: антитрендові речі, які зроблять вас старомодними

Зверніть увагу, що цього сезону модними є дублянки довгі та вкорочені та різноманітні шуби, тому варто позбутися від речей, які вже давно не мають нічого спільного з тенденціями.

Вкорочений пуховик

Коротенькі пуховики вже зустрічаються дедалі рідко, адже на перший план вийшли пуховики оверсайз, тому спробуйте розпрощатися з короткими пуховиками раз і назавжди. Вони не повернуться в моду, адже зараз важливо відчувати себе в холодну пору комфортно, тому забудьте про такий верхній одяг.



Антитрендовий верхній одяг / Фото Pinterest

Куртка з екошкіри

Уникайте матеріалу з екошкіри, бо цієї зими вони зовсім неактуальні. Натомість придивіться до кремових чи молочних пуховиків, які гарно поєднуються зі світлою шапкою, шарфом та трикотажним костюмом в світлих кольорах.



Антитрендовий верхній одяг / Фото Pinterest

Парка

Тут важливо звернути увагу саме на фасон. Парки в образах вже давно віджили своє і їх ніхто не носить. Краще уникати такого верхнього одягу, аби ви не виглядали старомодними.



Антитрендовий верхній одяг / Фото Pinterest

Довгий пуховик

Якщо у вашому гардеробі є довгий пуховик, то ви повинні знати, що разом з ним ви мандруєте в минулому часі, оскільки зараз такі пуховики зовсім неактуальні та зіпсують ваш вигляд.



Антитрендовий верхній одяг / Фото Pinterest

Натуральна шуба

Постарайтеся позбутися та не купувати свідомо натуральну шубу, адже зараз це вважається моветоном. Усі відомі бренди відмовилися від використання натурального хутра, оскільки це не гуманно, тож не варто одягати річ, яка вважається антитрендом.



Антитрендовий верхній одяг / Фото Pinterest