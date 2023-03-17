Антитренди верхнього одягу на весну: які речі більше не в моді

У кожної дівчини є вбрання з яким їй важко розпрощатися, втім є речі, від яких треба відмовитися, бо вони сильно псують ваш образ. Від якого верхнього одягу варто відмовитися – читайте далі.

Верхній одяг – одна зі складових гардеробу на початку весни, пише 24 канал. У весняний сезон їм приділяється багато уваги, оскільки погода ще доволі часто є мінливою, тож тренчі, пальта і куртки є для нас необхідними.

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Весна 2023 потішила нас великою кількістю трендів, тож вибрати верхній одяг точно буде з чого – від стьобаних курток, які вже з нами кілька сезонів до новомодних байкерських шкірянок, вінтажних косух чи нейлонових бомберів.

Втім цього сезону треба точно відмовитися від кількох одиниць верхнього одягу, які вже давно вийшли з трендів.

Приталене пальто

Приталені пальта спотворюють пропорції тіла. У них ви будете почуватися не зовсім комфортно, тож варто таки зробити ставку на розслабленішу модель, з якою ви зможете створити багатошаровий look.



Антитренди верхнього одягу / Фото з Pinterest

Куртка з хутром

Хутро на куртці виглядає дуже дешево та за лічені хвилини зіпсує ваш образ. Він таких речей варто відмовитися раз і назавжди, оскільки навряд чи така річ ще повернеться в моду.



Антитренди верхнього одягу / Фото з Pinterest

Вкорочена куртка

Кілька сезонів тому вкорочені куртки були популярними та трендовими, однак їхня актуальність швидко згасла, тож зараз вони є непрактичними та досить дивним вибором верхнього одягу. Краще зробіть ставку на базову стьобану куртку нейтральних кольорів.



Антитренди верхнього одягу / Фото з Pinterest