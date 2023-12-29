Робимо ревізію у шафі перед Новим роком: забудьте про цей одяг назавжди

У новому році ми хочемо повністю оновити гардероб та заповнити його цікавим вбранням, втім разом з тим варто й відсікти одяг, який вже давно вийшов з моди. Радимо перед Новим роком зробити ревізію у шафі та позбутися від антитрендових речей.

Якщо ви слідкуєте за модою, то вже розумієте, що є різниця між вбранням, яке повертається у моду та між речима, які вже давно застаріли та вважаються антитрендовими.

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Тому радимо не пов’язувати жодним чином вінтажне вбрання зі старомодними фасонами. Ці речі втратили свою актуальність багато років тому та не повернуться більше до моди, тому без докору та сумління можете від них позбутися та збільшити місце в шафі.

Шарф-хомут

Такий шарф краще замінити на однотонний виріб без будь-яких деталей. Довгий шарф виз можете одягнути під різноманітний верхній одяг – пуховик, шубу, дублянку чи утеплене пальто. А от шарф-хомут всього за лічені секунди зіпсує вам образ.



Антитрендовий шарф 2024 / Фото Pinterest

Неоновий колір

У 2024 році варто відмовитися від неонових кольорів, адже вони не на часі. Яскраві кольори присутні в модних трендах, але насичений червоний чи синій лише довершать образ, тоді як кислотні кольори зроблять його менш привабливим.



Антитрендовий шарф 2024 / Фото Pinterest

Сукня-туніка

Слово "туніка" вже давно вийшло з модного обігу, тому постарайтеся позбутися таких речей, якщо вони ще є у вашому гардеробі. Ви можете одягати трикотажні плаття довжини міді, але от від в’язаних тунік краще таки відмовитися.





Антитрендовий шарф 2024 / Фото Pinterest