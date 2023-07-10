Такі сумки соромно носити у 2023 році: від яких аксесуарів треба негайно відмовитися

Часто ми говоримо про антитрендове вбрання, втім серед аксесуарів також трапляються випадки, які вже давно вийшли з моди та не користуються популярністю.

Ви могли помітити, що влітку користуються попитом сумки з рафії, сітчасті шопери чи мінімалістичні моделі базових чи яскравих кольорів, пише 24 Канал. Всі вони мають сучасний вигляд та відповідають тенденціям. Втім судячи з вибору дівчат, не всі знають, які ж сумки вже давно вийшли з ужитку.

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Леопардова сумка

Якщо стилісти радять не боятися леопардового вбрання та впроваджувати його у свій гардероб, то з леопардовою сумкою цей трюк не працює. Вона здатна вмить зіпсувати вам образ та не підходить ні до чого.



Антитрендові сумки 2023 / Фото з Piterest

Плоский клатч

Клатчі колись користувалися шаленою популярністю, але їхнє місце зайняли маленькі моделі, які чудово підходять до суконь, адже не перетягують на себе всю увагу в образі. Радимо вам відмовитися від плоских клатчів у стилі паперу А4 ще й яскравого кольору!



Антитрендові сумки 2023 / Фото з Piterest

Копія бренду

Будь-який стиліст вам скаже, що краще купити одну якісну сумку без маркування бренду, ніж копію сумки з логотипом YSL. Така сумка одразу здешевлює ваш образ. В моді вже давно не логоманія, а оригінальність.



Антитрендові сумки 2023 / Фото з Piterest