Не купуйте їх на зиму: як виглядають антитрендові шуби

Часто не в сезон речі є дешевшими, тож багато хто з нас задумується над купівлею пуховиків чи шуб на зиму. Розповідаємо, як ж шуби вже є застарілими та не модними.

Верхній одяг ми купуємо на кілька сезонів, тому важливо, щоб він був трендовим та стильним, пише 24 Канал. До того ж верхній одяг – це доволі не дешеве капіталовкладення, тож найкраще купувати базові речі класичних кольорів, які можуть прослужити нам кілька сезонів.

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Кілька років моду захопили екошуби. Він використання натурального хутра відмовилися навіть відомі бренди, та все одно є дівчата, які люблять носити «справжні» шуби. Втім такий верхній не лише моветон, але й надзвичайно старить дівчину та додає їй чимало зайвих років.

Модні екошуби ж, навпаки, додають образу стилю та лише підкреслюють зимовий аутфіт. Будьте дуже обережними з натуральними шубами, якщо не хочете піддатися осуду та критиці соціуму. З тваринами поводяться дуже негуманно. Профільні правозахисні організації засуджують жорстке поводження з тваринами. Висока ціна вашої шуби – зовсім не виправдання тому, що це вдале капіталовкладення на зимовий період

Радимо вам відмовитися від жилеток та шуб-гусенець. З року в рік стільки й мови про те, що такі вироби вже давно вийшли з вжитку, втім в мережі можна наткнутися на чимало магазинів, які їх продають.

Поперечний крій в шубі також давно вийшов з моди. Така річ виглядає дуже старомодно, тож краще відмовтеся від неї.