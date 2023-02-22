Антитренди весни 2023: які речі вже більше не в моді

Мода – річ швидкоплинна, тож те вбрання, яке нещодавно було модним, вже за кілька сезонів може стати антитрендовим та неактуальним. Від яких речей варто позбутися цієї весни – читайте далі.

Концепція швидкої моди вже давно виробила такий принцип: нові тенденції починають витісняти ті елементи гардероба, які нещодавно вважалися затребуваними.

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Зазвичай тренди в гардеробі – явище досить нестійке, тому стилісти завжди радять спочатку складати базу, а потім доповнювати її трендовими речами. До прикладу, те, що було модним кілька сезонів тому, зараз вже зовсім незатребуване, а відповідно, не є модним.

Радимо вам відмовитися від речей, які вже втратили свою актуальність та замінити їх на речі, які зараз є актуальними.

Приталена джинсова куртка

Джинсові сорочки та куртки цього сезону дуже популярні, втім аби не створити антитрендового образу, відмовтеся від приталеної куртки. Такі зараз вже не в моді, тож можуть вмить зіпсувати ваш вигляд. Краще оберіть варіант розміру оверсайз, який вдало доповнить ваші джинси та додасть трендовості.



Антитрендова річ весни / Фото з Pinterest

Легінси зі штрипками

Попит на легінси зі штрипками був шалено популярним, але він швидко згас, тому зараз вже не варто додавати до своїх образів. Натомість ви можете обрати звичайні легінси базових кольорів.



Антитрендова річ весни / Фото з Pinterest

Бананка

Тренд на поясні сумки з часом теж згас. Зараз всі переважно обирають до кежуальних чи спортивних образів крос-боді. Аби не псувати сумкою увесь свій образ, спробуйте замінити бананку на більш трендову модель.



Антитрендова річ весни / Фото з Pinterest

Кросівки на масивній підошві

Кілька років тому в моді були кросівки з масивною підошвою Balenciaga. У багатьох дівчат таке взуття ще досі є в гардеробі, однак зараз вони вже не є стильними. Краще замість них обрати мінімалістичні кросівки Adidas Samba.



Антитрендова річ весни / Фото з Pinterest