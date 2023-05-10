Антитренди літа 2023: ці речі вже ніхто не одягає

Готуючись до літнього сезону, саме час переглянути свої полиці в шафі та позбутися звідти всього, що вже не є модним та втратило свою актуальність.

Як показує практика, речі які вже тривалий період є всіма забутими та майже не використовуються, одразу стають антитрендовими, пише 24 Канал.

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Для того, щоб ваш образ не був застарілим, краще оновіть деякі елементи гардероба вбранням, яке є популярним та стильним. Вам не обов’язково гнатися за трендовими новинками, головне – вчасно відмовитися від речей, які входять у список антитрендових.

Штани з лампасами

Від таких штанів точно треба відмовитися цього літа, оскільки вони вже давно втратили актуальність. Якщо ви хочете виглядати модно і стильно, то краще зосередьте свою уваг на однотонних штанах, які є базовими та легко поєднаються з трендовими елементами гардероба.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest

Лосини з прозорими вставками

Такі лосини були популярними, але мода на них пройшла вже дуже давно. Якщо не хочете виглядати смішно і кумедно, то просто замініть їх на однотонні чорні лосини без будь-яких прозорих вставок, які до того ж ще й дешевлять ваш аутфіт.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest

В’язана футболка

Такі футболки є зовсім непрактичними. І хоч у них тіло буде "дихати", втім вам важко буде поєднати таку річ з будь-яким одягом, оскільки вони зовсім нетрендові. Краще зробіть ставку на базові футболки в білому чи чорному кольорі.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest