Антитренди 2023 року, які вже давно не в моді: що варто викинути зі свого гардероба

Якщо ви кожного разу переглядаєте свій гардероб та впевнені в тому, що позбулися всіх антитрендових речей, то спішимо вам повідомити, що знайшлося ще кілька одиниць одягу серед нашої серії антитрендового вбрання, від якого треба позбутися.

Віднесіться до антитрендового вбрання серйозно, оскільки річ, яка давно вже не в моді, зможе дуже сильно зіпсувати ваш образ. Fashion 24 зібрав вбрання, яке вже давно є застарілим. Від нього краще позбутися та придбати вигідну альтернативу, щоб виглядати стильно та модно.

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Футболка гофре

Пам’ятаєте такі футболки були в моді багато років тому? Так от, якщо ви ще маєте такі у своєму гардеробі, то радимо вам відмовитися від них, бо вони точно вносять значний несмак у ваш гардероб. Футболку popcorn, яку так звикли називати в Америці, краще замініть на базову футболку оверсайз в білому чи чорному кольорі.



Антитрендові речі 2023 року / Фото з Instagram Liz Faranda

Плюшевий спортивний костюм

Такі костюми мали справжній бум на початку нульових, втім зараз вони зовсім неактуальні. Знаменитості можуть інколи вийти у своїх раритетних костюмах, я це, до прикладу, зробила Періс Гілтон, але ми радимо вам краще зосередити свою увагу на костюмі зі щільного бавовняного трикотажу.



Антитрендові речі 2023 року / Фото з ТСН

Мереживна сукня з поясом

Сукні на довгий рукав у яскравих кольорах з мережива також є антитрендовими. А пояс іншого кольору на такій сукні лише зіпсує ваш образ. Щоб не виглядати некрасиво, радимо вам обрати мінімалістичну сукню-комбінаціюю.



Антитрендові речі 2023 року / Фото з Instagram Liz Faranda