Суцільний несмак: антитрендове взуття зими, яке ніхто не носить

Якщо ви хочете стильно виглядати, то радимо вам відмовитися від кількох пар взуття, які можуть повністю зіпсувати ваш образ. Кожен з нас має право самовиражатися і ніякі модні правила не мають ставати на заваді, однак від застарілих речей краще таки відмовитися.

Мода доволі циклічна, тож колись модні речі та взуття зараз стали антитрендовими, пише 24 Канал. Часом нам шкода викидати старі речі, які вже віджили своє, тож залишаємо для особливих випадків, а потім знову починаємо застосовувати в повсякденному гардеробі.

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Їм на заміну прийшло стильне взуття, яке підкреслить ваш стиль. До прикладу, цього сезону в моді угги на масивній підошві, дутики, челсі чи черевики зі шнурівками. Обирайте це взуття та забудьте про моделі, які вже давно вийшли з моди.

Чоботи з декором

Кажіть тверде «ні» чоботам з декоруванням. Зайві шипи, вишивка, ланцюжки та камінці лише псують вигляд взуття. Робіть краще ставку на базові чоботи чорного кольору, які не привертатимуть до себе зайву увагу.



Антитрендові чоботи зими 2023 / Фото Pinterest

Чоботи з хутряним оздобленням

Такі чоботи вже безнадійно вийшли з моди, тому без будь-якого жалю можете сміливо з ними прощатися. Виглядають вони старомодно і зовсім неактуально. Краще оберіть угги чи дутики, які не сходять з моди кілька років.



Антитрендові чоботи зими 2023 / Фото Pinterest

Чоботи на танкетці

Танкетка на чоботах вже віджила своє. Така модель була актуальною кілька років тому, однак зараз ці чоботи краще не застосовувати до своїх образів, якщо не хочете отримати дивакуватий образ. Чоботи на танкетці лише здешевлять ваші старання.



Антитрендові чоботи зими 2023 / Фото Pinterest