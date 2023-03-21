3 антитрендових взуття на весну, які зіпсують ваш образ: вражаюча добірка

Цього року дизайнери представили велику кількість трендових речей, а це означає, що варто зробити ревізію у гардеробі та викинути взуття, яке вже втратило свою актуальність.

Тренди швидкоплинні, тож те, що колись було модним, зараз замінилось на інше вбрання, пише 24 канал. Цього сезону маємо величезну кількість взуття, яке варто приміряти – від балетних балеток до туфлів Мері Джейн та рибальських сандалів.

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Не так давно в моді були масивні кросівки у стилі Balenciaga, балетки з гострим носком, який заполонив майже все взуття та споривні сандалі. Зараз це взуття стало антитрендовим, тому радимо його більше не додавати до свого гардероба.

Масивні кросівки

Тренд на масивні кросівки вже давно минув. Вони виглядають недоречно, оскільки в моді базові кросівки білого кольору, який ідеально доповнює будь-який образ – від куртки-шкірянки до елегантного пальта.



Антитрендове взуття на весну / Фото з Pinterest

Балетки з гострим носком

Цьогоріч маємо велику кількість балеток, які можна приміряти – з ремінцями, тканинні у формі пуантів, з округлим носком чи блискітками. А от від балеток з гострим носком краще відмовитися, оскільки вони не увійшли в жодну трендову добірку.



Антитрендове взуття на весну / Фото з Pinterest

Спортивні сандалі

Спортивні сандалі вже віджили своє, тому ними краще не доповнювати свої аутфіти. Таке взуття знайшло своє місце кілька років тому, однак зараз вже антитрендове та може вмить зіпсувати всі ваші старання.



Антитрендове взуття на весну / Фото з Pinterest