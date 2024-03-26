Вороги вашого стилю: 3 пари взуття, які зіпсують образ

Весна – час створення красивих та стильних образів, однак все може зіпсувати взуття, яке вже давно вийшло з моди та вважається антитрендовим. Краще уникайте цього взуття, якщо не хочете, щоб ваш образ виглядав старомодним.

Ворогами стилю є речі, які негативно впливають на наш гардероб в цілому чи окремо на образи, пише Fashion 24. У новому сезоні рекомендуємо позбутися від взуття, яке вже давно ніхто не носить.

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Щоб виглядати стильно, ваші образи не завжди повинні складатися з трендового взуття, однак його актуальність можуть зіпсувати речі, які були в моді дуже давно. Тому краще їх замінити на щось базове, що було, є і буде завжди в наших гардеробах.

Антитрендове взуття весни

Туфлі з шипами

Туфлі-човники з шипами вже дуже давно здали свої позиції. Славнозвісне взуття від Valentino коштує не мало, тому дівчата продовжують їх носити, але вони миттєво псують образ. Зараз на заміну таким туфлям прийшло базове чорне взуття зі шкіри чи замші.



Туфлі з шипами вважаються антитрендом весни / Фото Pexels

Гостроносі балетки

Балетки зараз дуже популярні, однак лише у випадку, якщо вони із заокругленим носком, з бантиками, сітки чи з ремінцем Мері Джейн. Гостроносі балетки на плоскій підошві краще прибрати зі свого гардероба.



Гостроносі балетки вважаються антитрендом весни / Фото Pexels

Масивні кросівки

Великі кросівки в стилі Balenciaga, які були дуже популярними багато сезонів тому, зараз не мають нічого спільного зі стилем. Краще оберіть класичну модель Adidas Samba, які ще досі залишаються популярними.



Масивні кросівки вважаються антитрендом весни / Фото Pexels

При виборі взуття завжди орієнтуйтеся на актуальність. Не варто обирати застарілі туфлі, балетки чи кросівки лише тому, що вони є у вашому гардеробі. Мода циклічна і постійно змінюється, а разом з нею і тенденції, тому слідкуйте за новинками від дизайнерів та відмовляйтеся від взуття, яке вже давно вважається неактуальним.