Мають дешевий вигляд: антитрендові речі зими, від яких треба позбутися

Деякі речі можуть видавати ваш поганий смак. Якщо не хочете поринути на кілька років назад у минуле, то краще перестаньте їх одягати. Ці речі точно не будуть ще скоро повертатися в моду, тому від них краще відмовитися.

Щоб не відчувати себе безглуздо, радимо якнайшвидше позбутися від кількох речей, які можуть зіпсувати ваш образ.

Дивіться також Таке вже ніхто не носить: світова модель одягнула антитрендову шубу

Світ моди дуже нестійкий, тому те, що було актуальним колись, зараз можна спокійно віднести до антитрендів. Створюючи образ, пам’ятайте про те, що вашу основу має складати база, від якої ви будете відштовхуватися, щоб додати трендові елементи гардероба.

Втім, якби ретельно ви не складали свої образи, якщо ви одягнете антитрендову річ, то автоматично складете старомодний аутфіт. Щоб цього не сталося, розповідаємо вам про антитрендові зимові речі, від яких треба позбутися.

Шапка-панчоха

Такі шапки були популярними понад 10 років тому. Здавалося б, що зараз таких шапок вже немає ні в кого, втім зустрічаються дівчата, які досі носять цей головний убір. Краще їх більше ніколи не використовувати, адже шапки-панчохи давно вийшли з моди. Оберіть для себе базову шапку біні, яка завжди є актуальною в зимовий сезон.



Антитрендові речі, які більше не в моді / Фото Pinterest

Чоботи із зовнішнім хутром

Чоботи з хутром також були модними вже дуже давно. Відмовтеся від таких чобіт, аби не виглядати в них дивно. Чоботи із зовнішнім хутром навіть виглядає по-дитячому, тож на дорослій жінці будуть виглядати дивакувато.



Антитрендові речі, які більше не в моді / Фото Pinterest

Шуба гусениця

Якщо не хочете осудливих поглядів, то краще відмовитися від так званих шуб гусениць. Такий верхній одяг, як і жилетки, виглядають зовсім не модно. Найгірше, якщо ваша шуба ще й виявиться натуральною. Тоді такий верхній одяг – абсолютний моветон.



Антитрендові речі, які більше не в моді / Фото Pinterest