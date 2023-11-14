Головні антитренди взуття 2023: що потрібно викинути з шафи

Прийшов час розповісти про головні антитренди взуття 2023 року. Адже вже зовсім скоро модний світ заповнять нові тенденції.

24 Канал підготував підбірку головних антитрендів взуття 2023 року. Аби не зіпсувати свої образи у 2024 застарілими речами, радимо глянути, що ж вийшло з моди цього року.

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Антитренди взуття 2023

Кросівки на платформі

Раніше кросівки на платформі обирали, щоб ніжки здавалися довшими та стрункішими. Модниці вважали, що таке взуття вдало доповнює їхній образ. Проте ця модель уже застаріла. Крім того, ще й дуже незручна. Нині варто підбирати взуття, яке буде не лише комфортним для вас, але й досить мінімалістичним.

Кросівки на платформі / Фото Pinterest

Босоніжки на плоскій платформі

Такі босоніжки потрохи відходять у минуле. Зараз в тренді моделі з масивними платформами. З ними набагато легше скласти образ та зробити його стильним. Вже не перший рік модниці обирають об'ємні черевики, які додають зухвалості.

Босоніжки на пласкій платформі / Фото Canva

Чоботи з круглим носком

Такі чоботи варто замінити на більш трендові. Існує безліч моделей з квадратним або гострим носочком, які краще пасуватимуть до вашого образу. Тому, щоб не виглядати дивно та незвично у новому сезоні, радимо викинути цю модель взуття з шафи.

Чоботи з круглим носком / Фото ebay.com

Черевики з масивною підошвою

Ще зовсім нещодавно черевики на "тракторній" підошві були на піку популярності. Їх носили буквально всі. Проте зараз цю модель варто замінити черевиками-челсі або класичними батальйонами на невеликих стійких підборах.

Черевики з масивною підошвою / Фото Pinterest