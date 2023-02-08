Топ-3 антитренди, які можуть зіпсувати ваш образ

Всі ми знаємо, що деякі елементи гардеробу можуть вмить зіпсувати наш образ. Таких речей є багацько, тож основне пам’ятати про них та не забувати, від чого саме вам варто відмовитися.

Для кожної жінки важливо виглядати модно і стильно, пише 24 канал. Для того, щоб мати бездоганний вигляд, рекомендовано не лише нанести красивий макіяж, але й одягнути відповідне вбрання, яке не буде вас старити.

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У короткій добірці пропонуємо вам ознайомитися із вбранням, яке може суттєво змінити образ або ж взагалі зіпсувати його. Дівчатам варто пам’ятати, що деяке вбрання здешевлює образ, тому від нього треба відмовитися.

Плаття-светр

Плаття-светри з горловиною варто вже відкласти. Вони давно втратили свою актуальність. Якщо хочете приміряти на собі тепле плаття, то краще зробіть ставку на стильну річ розміру оверсайз або ж декоровану вирізами на спині чи на талії.



Антитренди, яких варто позбутися у своєму гардеробі / Фото з Pinterest



Антитренди, яких варто позбутися у своєму гардеробі / Фото з Pinterest

Колготи з принтом

Колготки з мереживним, анімалістичним принтом чи в сіточку – абсолютний антитренд. Такі вироби зіпсують навіть найкрасивіший ваш зовнішній вигляд. Краще оберіть класичні колготи чорного чи тілесного кольору в тон до вашого кольору шкіри, без зайвих додаткових деталей.



Антитренди, яких варто позбутися у своєму гардеробі / Фото з Pinterest



Антитренди, яких варто позбутися у своєму гардеробі / Фото з Pinterest

Підробки

Сумки підробки можуть дуже просто здешевити ваш образ. І навіть, якщо ви одянгнете дорогі речі, вони можуть виглядати без смаку лише через те, що ви одягнете дешеву сумку, яка дешевша від справжньої в кілька разів. Краще оберіть дешевший виріб, але не купуйте відомі бренди-копії, оскільки це не лише неповага до бренду, але й до самого себе.



Антитренди, яких варто позбутися у своєму гардеробі / Фото з Pinterest



Антитренди, яких варто позбутися у своєму гардеробі / Фото з Pinterest