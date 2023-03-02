Антитренди сезону: яким речам не місце у вашому гардеробі

Час від часу нам варто заглядати у свій гардероб та позбуватися від речей, які вийшли з моди. Щоб дізнатися, яке вбрання є антитрендовим – читайте далі.

Ніщо так не псує наш образ, як антитрендова річ. Тому важливо розуміти, яке вбрання вже віджило своє та наразі не є актуальним.

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До списку антитрендового вбрання входить небагато речей, втім все ж таки варто пам’ятати про їхню недоцільність, тому краще про них забути.

Приталені костюми

Приталені костюми вже вийшли з моди, тому краще робити ставку на моделі оверсайз. Жакет повинен бути вільним, а штани – палаццо. Позбудьтеся від жакетів, які сковують рухи та від обтислих штанів, які вже давно не в моді.



Антитренди весни 2023 / Фото з Pinterest

Застарілий декор

Вбрання зі стразами та іншими різноманітними блискітками зараз зовсім не в моді. Краще віддайте перевагу лаконічному та стриманому вбранню, яке дозволить вам отримати елегантний образ. Речі з камінцями лише спотворять ваш аутфіт.



Антитренди весни 2023 / Фото з Pinterest

Джинси скіні

Ні для кого не секрет, що джинси скіні вже кілька років вважаються неактульними. Цьогоріч денімові речі на піку популярності, втім скіні не одягає жодна світова модниця. Краще зробіть ставку на джинси карго чи класичні mom.



Антитренди весни 2023 / Фото з Pinterest

Короткі джинсові шорти

Щодо джинсових шортів, то краще позбутися від коротких моделей або від шортів з необробленим краєм. Такі шорти виглядають не дуже естетично та можуть легко зіпсувати всі ваші старання.



Антитренди весни 2023 / Фото з Pinterest