Антитренди весни: яких помилок не можна допускати у своєму стилі

Здається, тема трендів та антитрендів вічна. Якби ми не хотіли йти в ногу з новими тенденціями, втім одна річ може повністю "вбити" наш стиль. Яких речей варто позбутися у своєму гардеробі цієї весни – читайте далі.

Весняний сезон має супроводжуватися свіжим гардеробом та гарним настроєм, втім зіпсувати все можуть кілька речей, які вже давно вийшли з моди.

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Передивіться свої речі та постарайтеся без жалю в серці позбутися кількох одиниць вбрання, яке здатне зробити ваш образ більше дивним, ніж стильним.

Штани в клітинку

Штани з різними кольорами клітинок вже давно вважаються неактуальними, тож одягаючи їх, ви одразу привернете до себе увагу певним несмаком. Краще одягніть базові джинси чи модні штани палаццо.



Антитренди весни / Фото з Pinterest

Туфлі з ремінцем на підборах

Туфлі-човники з гострим носком та на тонких підборах досі залишаються модними, навіть попри стрімку популярність високих підборів та платформи у стилі Мері Джейн. Втім вже не зовсім модними вважаються туфлі з ремінцем та кількасантиметровими підборами в ширину. Від такого взуття краще відмовитися.



Антитренди весни / Фото з Pinterest

Джинси скіні з розрізом

Якщо на початку весни джинсам скіні ще давався якийсь шанс у поєднанні з високими чоботами, то зараз про них варто однозначно забути. Краще придбайте класичні mom-джинси чи мішкуваті вироби в блакитному кольорі, які пасуватимуть до будь-якого верху чи взуття.



Антитренди весни / Фото з Pinterest