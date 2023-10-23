Викиньте їх негайно: антитренди верхнього одягу на зиму 2023/24

Якщо з верхнім одягом на осінь ми вже оприділилися, то невдовзі нам доведеться шукати вбрання на зиму. Щоб не помилитися у своєму виборі, радимо вам відмовитися від речей, які вже давно не в моді.

Одяг формує наш індивідуальний стиль, тому важливо не одягати недоречне вбрання, яке часом виглядає навіть смішно, пише 24 Канал.

До теми Антитрендові сережки 2023 року: що вже давно вийшло з моди

Радимо вам переглянути свій гардероб та прибрати верхній одяг, який вже давно не є актуальним.

Пуховик-плаття

Такі пуховики були актуальними багато років тому, зараз їх вже ніхто не носить. Не тримайте в шафі цю річ в надії, що мода на неї повернеться. Цього точно не станеться, тому краще позбудьтеся від цього верхнього одягу. Придбайте натомість класичний пуховик нижче пояса. Якщо ж хочете довгий виріб – придивіться до пуховиків-ковдр у стилі бренду Katsurina.



Антитренди верхнього одягу 2023 / Фото Pinterest

Хутряна шуба

Шуби з хутра – справжній моветон. Відмовтеся від такого верхнього одягу, якщо не хочете отримати на собі безліч осудливих поглядів. Шуби з хутра вже давно вважаються антитрендом, а від використання хутра у своїх виробах відмовилися провідні бренди, заміняючи вбрання штучним хутром.

Для того, щоб виробити шубу з тваринами негуманно поводяться. Профільні правозахисні організації засуджують жорстке поводження з тваринами.



Антитренди верхнього одягу 2023 / Фото Pinterest

Пуховик-гусениця

З таким пуховиком вам буде складно відтворити стильні образи, адже його зовсім неактуальний крій та капюшоном виглядатимуть дивно з трендовими джинсами, штанами чи взуттям.



Антитренди верхнього одягу 2023 / Фото Pinterest