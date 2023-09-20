Про них треба забути: 3 осінні речі, які вийшли з моди

Мода змінюється з сезону в сезон, тому варто звертати увагу на те, що є зараз модним і на те, що вже вийшло з моди.

Якщо хочете мати стильний вигляд, варто відмовитися від вбрання, яке зіпсує ваш образ. Ці речі виглядають бідно і старомодно.

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Перегляньте свій осінній гардероб, і якщо знайдете вбрання з цього списку – позбудьтеся його та вирушайте на шопінг за пошуком актуальних і трендових речей.

Обтисла шкірянка

Базова шкіряна куртка або косуха завжди залишається актуальною на осінню пору року, втім тут важливо придбати куртку правильної моделі та не обрати занадто обтислий верхній одяг. Така куртка буде виглядати антитрендово та лише зіпсує ваш загальний вигляд.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pinterest

Леопардова спідниця

Не обирайте леопардову спідницю до своїх образів, якщо не хочете привертати до себе занадто багато уваги. Краще зупиніться на базовій спідниці класичного кольору, яка довершить будь-яку вашу блузу чи лонгслів.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pinterest

Світшот тай-дай

Принт тай-дай був актуальним кілька сезонів тому та прижився на футболках та лонгслівах, втім цей тренд був короткочасним і за короткий час про принт тай-дай забули. Не одягайте цього року з цим принтом світшоти чи лонгсліви. Краще оберіть базові однотонні варіанти.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pinterest