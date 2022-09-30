5 ворогів стилю: який одяг може зіпсувати увесь ваш образ

Українська стилістка Яна Платонова опублікувала у своєму інстаграмі добірку речей, які можуть зіпсувати увесь ваш образ. Що це за речі та від чого треба відмовитися – читайте у матеріалі.

Ворог стилю – це те, що негативно впливає на наш гардероб в цілому та окремо на образи. Ворогами стилю можуть бути цілком конкретні речі, способи поєднання речей, звички та упередження.

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Невдало підібрана спідня білизна

За словами стилістки, є всього два правильні варіанти: або вашої білизни зовсім не видно, або її видно, але це продумано і гармонійно вписується у ваш образ. Якщо контури білизни видно крізь одяг, якщо білизна впивається в тіло і перетягує його, то це ворог не тільки для стилю, але й для вашого здоров’я.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Надто вузький одяг

"Якщо одяг на вас наліз і насилу застібнувся, то це не означає, що він вам підходить. Це елементарна річ, яку багато хто ігнорує. Лінії одягу формують архітектуру вашого одягу, слідкуйте за цим. Ґудзики не мають натягуватися, кишені випирати, а джинси формувати жирові валики. Слідкуйте не за буквами і цифрами, що позначають розмір, а за посадкою, бо вона основна", – зазначила Яна Платонова.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Мішанина фактур і декору

Запам’ятайте правило, яке може врятувати ваш гаманець і гардероб: чим дешевша за вартістю річ, тим менше на ній має бути декору. Фурнітура і дизайн з фактурами – це перше, що видає неякісну і невдалу річ. Звісно, навіть висока вартість і відомий бренд не можуть бути гарантами того, що перед вами дійсно хороший мікс з фактур і чудово підібрана фурнітура, але це збільшує шанси на невдале придбання.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Безглузді і старомодні принти

Яна Платонова розповідає, що принт – це елемент дизайну в найширшому понятті цього слова, а дизайн постійно змінюється і прогресує. Варто лише подивитися, як все міняється довкола в цифровому просторі. Треба тренувати око на вдалі принти, але краще вже нехай річ буде без нього, ніж з некрасивим принтом.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Шкіряні китиці на сумках і взутті

"Такі нюанси я називаю стоп-деталями або маркерами поганого смаку. Якщо бачите таке на сумці – 90% гарантії, що вона вам непотрібна (навіть, якщо китиці знімаються), – пояснила стилістка.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram