3 речі, які вийшли з моди: головні антитренди літа, які не варто більше носити

Кожна дівчина самовиражається за допомогою одягу. Часом для того, щоб створити модний образ на заваді не стоять ніякі правила. Втім деяких речей таки треба уникати, аби повністю не зіпсувати аутфіт.

Антитрендові речі ще досі можна придбати на знижках, оскільки часто магазини розпродують старі колекції, однак радимо уникати таких покупок, якщо не хочете виглядати безглуздо, пише Fashion 24.

Цікаво Антитрендові речі на літо 2024: від чого остаточно треба відмовитися

Існує безліч модних альтернатив, в яких ви будете виглядати стильно, красиво та доречно. Щоб ваш одяг в поєднанні з іншими елементами гардероба не виглядав смішно і невдало, не поєднуйте його з вбранням з нашої добірки.

Ромпер

Таке вбрання було актуальним понад 10 років тому. Краще цю річ взагалі не купувати, а вибирати натомість комплект з шортами та сорочкою. Можете робити ставку на сорочку на довгий рукав чи короткий, а на низ вибирати шорти чи штани. Саме такі вироби зараз в моді. Вони стильні та функціональні, бо їх можна розпаровувати та носити окремо.



Антитрендовий одяг на літо 2024 / Фото Pinterest

Плаття з кількома кольорами

Кілька кольорів роз’єднаних горизонтально не лише деформовують візуально фігуру, але й взагалі виглядають дещо дивно. Такі плаття можуть додати кілька зайвих сантиметрів. Натомість звертайте увагу на шовкові сукні чи з плаття з драпіруванням.



Одяг на літо 2024, який більше не в моді / Фото Pinterest

Комбінезон в горошок

Яскравий комбінезон та ще й горошок – абсолютний антитренд сезону. Це вбрання за лічені хвилини зіпсує ваш образ, тому краще оберіть для себе корсет та штани одного кольору, ніж такий комбінезон.



Антитрендовий одяг на літо 2024 / Фото Pinterest

Радимо уникати влітку, особливо в спеку, речей з поліестеру, які є справжнім жахом для нашого тіла. Робіть ставку на легкі, літні матеріали, такі як льон, жата бавовна або шовк. Саме ці матеріали "дихають", а тіло не буде пріти.