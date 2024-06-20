Справжній жах: названо антитренди літа, які можуть зіпсувати образ

Від будь-якого застарілого вбрання треба позбуватися, оскільки воно лише псує ваші образи. У магазинах вже з’явилося чимало літніх красивих речей, тож вам точно буде з чого вибрати.

Навіть одне антитрендове вбрання здатне швидко зіпсувати ваш образ та звести всі старання нанівець, оскільки одяг, який вийшов з моди робить аутфіт дещо дешевим, пише Fashion 24.

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Як би ви не любили своє вбрання, з часом з ним треба розпрощатися, оскільки воно виходить з трендів. Відмовтеся від неактуального вбрання на користь того, що зараз є на піку популярності.

Джинси скінні

Вже багато років ці джинси вважаються абсолютним антитрендом, тому радимо звернути увагу на вільні фасони: прямі, широкі чи джинси "mom".



Антитрендові речі на літо 2024 / Фото Pinterest

Неонові кольори

Яскраві неонові кольори, які колись були популярні, поступово відходять на другий план. Замість них актуальними стають пастельні відтінки та природні кольори.



Який одяг вийшов з моди влітку / Фото Pinterest

Логоманія

Одяг із великими, помітними логотипами брендів вже не вважається стильним. Зараз актуальними є витончені та стримані дизайни.



Антитрендові речі на літо 2024 / Фото Pinterest

Блискітки та лелітки

Одяг із надмірною кількістю блискіток і леліток, особливо в денних образах, виглядає застарілим. Краще робіть ставку на натуральні матеріали та спокійні текстури.



Антитрендове вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Рвані джинси

Джинси з надмірними прорізами та дірками теж є застарілими. Вибирайте для себе акуратні та класичні варіанти джинсів.



Антитрендові речі на літо 2024 / Фото Pinterest

Сучасна мода спрямована на натуральні тканини, комфортний крій та функціональність. Від надмірних та кричущих деталей вже всі відходять, тому краще не додавати такі речі у свій гардероб.

Загалом, антитренди влітку 2024 року підкреслюють прагнення до натуральності, комфорту та функціональності в одязі, відходячи від надмірностей і кричущих деталей.