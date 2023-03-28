Давно вийшли з моди: головні антитренди літа, про які варто забути

Сучасні дівчата точно не мають у своєму гардеробі безліч антитрендових речей, однак інколи все ж таки зустрічається антитрендове вбрання, яке може повністю зіпсувати образ, адже воно вже вийшло з моди та не є актуальним.

Мода змінюється, але залишається наш стиль та речі, які ми дуже любимо та не хочемо викидати, пише 24 канал. Напевно, у кожного з нас знайдеться річ у гардеробі, якій ми даємо ще шанс, бо думаємо, що колись вона нам знадобиться.

Читайте також 3 антитрендових взуття на весну, які зіпсують ваш образ: вражаюча добірка

Стилісти радять прощатися з речима, термін придатності яких вийшов. Навіть попри те, що мода циклічна, наші улюблені речі точно не повернуться в моду так швидко, як нам здається. Вони пройдуть певну трансформацію та все одно виглядатимуть по-іншому.

Якщо ви хочете стильно виглядати та мати охайний вигляд, радимо вам відмовитися від трьох речей з літнього гардероба, який зіпсує увесь ваш образ.

Футболка з наплічниками

Тренд на футболки з наплічниками був дуже вибуховим кілька років тому, але він дуже швидко згас. Цього літа краще відмовитися від стилізації такої футболки з джинсами та штанами. Краще оберіть базову футболку розміру оверсайз, яка матиме куди кращий вигляд та не зіпсує вашого образу.

Солом’яна сумка

Сумки з соломи займали певне місце у переліку трендових аксесуарів, втім зараз ці позиції зайняли інші речі. Такі сумки зараз вважаються немодними, тож вони не доповнять ваш аутфіт, а навпаки – зіпсують його.

Босоніжки з перлинками

Туфлі та босоніжки у стилі Valentino з перлинками певний час були дуже актуальними, але тренд на таке взуття давно минув. Враховуючи величезну кількість взуття на сезон весна-літо 2023, можна вважати, що взуття з перлинками – абсолютний антитренд.