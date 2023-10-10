Давно вийшли з моди: головні антитренди, про які варто забути

Сучасні дівчата, які люблять стильно і модно одягатися, знають яке вбрання відноситься до антитрендів. Втім інколи нам шкода викидати певне вбрання, бо ми вважаємо, що воно ще повернеться в моду, однак від застарілого одягу краще позбутися.

Стилісти рекомендуються без жалю прощатися з одягом, яке вже вийшло з моди. Так, мода циклічна, але треба дочекатися моменту, поки певні речі знову стануть актуальними, а якщо мода на них пройшла, то від них варто відмовитися, оскільки вони будуть зводити нанівець всі ваші старання.

До теми Антитренди осені: цей одяг не має бути у вашому гардеробі

Щоб мати охайний вигляд та не викликати осудливих поглядів, краще позбудьтеся від речей, які давно втратили свою актуальність.

Дуті чоботи

У холодну пору року нам хочеться почувати себе комфортно й тепло. Часто ми обираємо тепле взуття, втім від дутих чобіт варто відмовитися, оскільки вона вже давно вийшли з моди. Краще оберіть для себе короткі угги, які зараз користуються шаленою популярністю.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Кашкет

Такий головний убір як кашкет був модним кілька років тому, однак зараз він не є актуальним. Навпаки, він може миттєво зіпсувати увесь ваш образ. Краще оберіть бейсболку чи берет.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Куртка з хутром

Сучасні інфлюенсери роблять ставку на мінімалізм та обирають класичні пуховики без зайвих деталей. Вони можуть бути у нейтральних тонах чи ясравих кольорах, з капюшоном чи без, втім хутро на таких куртках однозначно буде зайвим.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest