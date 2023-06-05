Антитрендове взуття на літо: від чого остаточно варто відмовитися
Взуття відіграє важливу роль у нашому гардеробі. Саме тому до нього варто відноситися особливо ретельно. Воно не лише повинне бути актуальним, але й підходити до вашого вбрання.
Інколи все ж таки зустрічаються випадки із взуттям, яке вже давно вийшло з вжитку та є немодним, пише 24 Канал. Щоб не сталося модне фіаско, вам варто звернути увагу на взуття, яке вважається антитрендовим.
Читайте також З чим носити блакитну сорочку: 17 найкращих образів
Взуття з нашої добірки вже остаточно є застарілим, тож його краще замінити на інші стильні моделі, які ви залюбки проносите увесь сезон. Невдале взуття зіпсує вам образ та доставить дискомфорт, тому краще розпрощайтеся з ним один раз і назавжди!
Пам’ятайте, що їхній пік популярності вже давно минув, тож їх варто замінити на щось актуальне. Дизайнери у 2023 році представили чимало стильного взуття, тому вам точно буде з чого вибрати.
Мюлі з хутром
Мабуть ви пам’ятаєте шалений бум на мюлі з хутром від Gucci. Їх носили всі провідні інфлюенсери, а італійський бренд представив чималу кількість варіацій – від кольорів до принтів.
На платформах онлайн-оголошень можна знайти багато позицій взуття із хутром, яке продають зараз, але купувати його ні в якому разі не рекомендуємо.
Антитрендове взуття літа 2023 / Фото з Pinterest
Туфлі Valentino
Ще одне взуття від італійського бренду також було дуже популярним і трендовим близько 10 років тому, але зараз вже вважається застарілим. Туфлі на підборах чи балетки з так званими шипами краще прибрати зі свого гардеробу. Вони аж ніяк не довершать ваш образ, а лише зіпсують його.
Антитрендове взуття літа 2023 / Фото з Pinterest
Босоніжки на танкетці
У моді колись теж було взуття на танкетці. Такі босоніжки досить зручні у використанні, але не є модними і трендовими, хоч бренд Tommi Hilfiger та Ralph Lauren внесли такі босоніжки у свої нові колекції. Якщо хочете взуття на платформі, краще оберіть лаковані босоніжки, а не солом’яні варіанти.
Антитрендове взуття літа 2023 / Фото з Pinterest
Кросівки Fila
Популярність на масивні кросівки також вже пройшла, тому варто геть прибрати взуття від бренду Fila. Краще зробіть ставку на мінімалістичні кросівки білого кольору на плоскій підошві.