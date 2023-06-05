Антитрендове взуття на літо: від чого остаточно варто відмовитися

Взуття відіграє важливу роль у нашому гардеробі. Саме тому до нього варто відноситися особливо ретельно. Воно не лише повинне бути актуальним, але й підходити до вашого вбрання.

Інколи все ж таки зустрічаються випадки із взуттям, яке вже давно вийшло з вжитку та є немодним, пише 24 Канал. Щоб не сталося модне фіаско, вам варто звернути увагу на взуття, яке вважається антитрендовим.

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Взуття з нашої добірки вже остаточно є застарілим, тож його краще замінити на інші стильні моделі, які ви залюбки проносите увесь сезон. Невдале взуття зіпсує вам образ та доставить дискомфорт, тому краще розпрощайтеся з ним один раз і назавжди!

Пам’ятайте, що їхній пік популярності вже давно минув, тож їх варто замінити на щось актуальне. Дизайнери у 2023 році представили чимало стильного взуття, тому вам точно буде з чого вибрати.

Мюлі з хутром

Мабуть ви пам’ятаєте шалений бум на мюлі з хутром від Gucci. Їх носили всі провідні інфлюенсери, а італійський бренд представив чималу кількість варіацій – від кольорів до принтів.

На платформах онлайн-оголошень можна знайти багато позицій взуття із хутром, яке продають зараз, але купувати його ні в якому разі не рекомендуємо.



Антитрендове взуття літа 2023 / Фото з Pinterest

Туфлі Valentino

Ще одне взуття від італійського бренду також було дуже популярним і трендовим близько 10 років тому, але зараз вже вважається застарілим. Туфлі на підборах чи балетки з так званими шипами краще прибрати зі свого гардеробу. Вони аж ніяк не довершать ваш образ, а лише зіпсують його.



Антитрендове взуття літа 2023 / Фото з Pinterest

Босоніжки на танкетці

У моді колись теж було взуття на танкетці. Такі босоніжки досить зручні у використанні, але не є модними і трендовими, хоч бренд Tommi Hilfiger та Ralph Lauren внесли такі босоніжки у свої нові колекції. Якщо хочете взуття на платформі, краще оберіть лаковані босоніжки, а не солом’яні варіанти.



Антитрендове взуття літа 2023 / Фото з Pinterest

Кросівки Fila

Популярність на масивні кросівки також вже пройшла, тому варто геть прибрати взуття від бренду Fila. Краще зробіть ставку на мінімалістичні кросівки білого кольору на плоскій підошві.



Антитрендове взуття літа 2023 / Фото з Pinterest