Антитренди 2023 року: які речі більше не будуть модними

Мода на речі має властивість змінюватися. Те, що було для нас дуже популярним, помалу почне втрачати свою актуальність у 2023 році. Від яких речей зовсім скоро нам доведеться відмовитися – читайте в матеріалі.

Усі дівчата люблять гарно виглядати, однак лише одна антитрендова річ здатна зіпсувати увесь наш образ, пише 24 канал. Якщо ваш образ досить стильний та доглянутий, але ви доповнете його застарілим елементом гардероба, то ваш look не створить жодного приємного враження та лише спотворить аутфіт.

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Варто зазначити, що зазначені нижче речі в добірці не вважаються застарілими. Не можна сказати, що їх треба негайно викинути з шафи та більше ніколи не одягати, втім від цього вбрання всі відмовляться, а на заміну їм будуть трендові інші елементи гардероба.

Увесь цей одяг у свій час буквально заразив інстаграм-простір, втім у 2023 році треба віддати перевагу зовсім іншому вбранню. Ці речі мали великий градус популярності, втім їх чекає різке падіння.

Легінси зі штрипками

Легінси зі штрипками мали шалену популярність в минулому році, однак у новому році вони точно не будуть такими актуальними, як раніше. Якщо ви любите лосини, то краще придбайте класичні чорні вироби, але без штрипок.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest

Рибальські чоботи

Масивні рибальські чоботи на тракторній підошві зараз відходять на другий план. У 2023 році в моді будуть делікатні чоботи на підборах чи низькому ходу. Жокейські чоботи не втрачатимуть своєї актуальності. Вони однаково пасують до джинсів та спідниць.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest

Шуба Teddy

Масивна шуба у стилі Max Mara вже покинула списки трендових речей. На заміну їй прийшла дублянка-авівтор та коротка шубка з овчини, яку вже мають у своєму гардеробі всі модниці.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest

Стьобані куртки

Тренд на стьобані речі залишався з нами кілька сезонів поспіль, однак у 2023 році такі куртки та плащі вже не будуть модними. Якщо ви так і не встигли придбати стьобаний верхній одяг, то зараз це робити вже запізно.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest

Джинси з розрізом на нозі

Такі джинси в новому році вже вважатимуться неактуальними, краще доповнювати верх класичними базовими джинсами блакитного кольору. Джинси та штани з розрізами вже пережили свій бум популярності.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest