Як змінилася мода за 100 років: Андре Тан показав вражаючий відеоролик

Дизайнер Андре Тан розповів у своєму інстаграмі про різні епохи за останні 100 років та показав відеоролик, який демонструє, як змінювалася мода. Мода – поняття непостійне. Кожного сезону дизайнери створюють щось нове, змінюються смаки на певні речі, а разом із тим – на стилі в одязі.

Спочатку одяг лише був необхідністю, ніхто не придавав йому особливого значення. Згодом цю захисну функцію додала естетика, після якої й зародилося слово "мода".

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Андре Тан вирішив не лише показати у відеоролику, але й детальніше розповісти, як змінювалася мода починаючи з 1900-х років та закінчуючи сьогоднішнім днем.

1900-1920-і роки: епоха модерна

На початку ХХ століття жіноча мода відчувала вплив стилю модерн. Одяг був легким і повітряним, з акцентом на легкі тканини і яскраві кольори. Популярними були сукні з пишною спідницею і корсетом, а також брючні костюми.

1920-1930-і роки: епоха джазу

Вже у 1920-х роках мода стала більш вільною і розкутою. Андре Тан зазначає, що тоді спідниці стали коротшими, а корсети вийшли з моди. Популярними стали сукні-футляри, короткі спідниці і сукні-трапеції.

1940-1950-і роки: післявоєнна епоха

"Після Другої світової війни мода стала більш консервативною. Спідниці знову стали довшими, а корсети повернулися в моду. Популярними були сукні-футляр, спідниці-олівці і сукні з підкресленою талією", – зазначив дизайнер.

1960-1970-і роки: епоха хіппі

У 1960-х роках мода стала яскравою і експериментальною. Вбрання прикрашали принти, аплікація та бахрома. Популярними стали мініспідниці, широкі штани і сукні в стилі хіппі.

1980-1990-і роки: епоха гламуру

У 1980-х роках мода стала яскравою і сексуальною. Дизайнер додає, що одяг почали прикрашали блискітки, лелітки і стрази. Популярними були сукні з об’ємними плечима, мініспідниці і сукні-бандо.

2000-і роки: епоха fast fashion

"Нульові роки визначили прихід брендів мас-маркету та ідеї «fast fashion». Також у 2000-х роках образи знову стали сексуалізованими: в моду увійшли яскраві спортивні костюми, еротичні кроп-топи та спідниці на межі дозволеного", – додав модельєр.

2010-і роки: епоха еклектики

У 2010-х роках мода стала більш еклектичною. Вбрання поєднувало в собі елементи різних стилів. Популярними були сукні-комбінації, кроп-топи і широкі штани.

2020-і роки: епоха комфорту

У 2020-х роках мода стала більш комфортною. Розпочалася тенденція до еко-свідомості - відмови від натурального хутра, використання вторинних матеріалів та зменшення кількості речей через розумне споживання ресурсів.