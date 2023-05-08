Модель Анна Андрес знялася в новій колекції Андре Тана, присвяченій Карпатам: розкішні фото

Нова колекція Андре Тана отримала назву "Подих". Дизайнер присвятив її природі українських Карпат. Основу колекції складають плаття, оверсайз-жакети та штани, які продовжують концепцію "стильної та вишуканої універсальності", що притаманна бренду Andre TAN.

Нова колекція підкреслює важливе відчуття вдячності. Бути вдячним: ЗСУ за можливість прокидатись зранку та наближати той самий "перший день після перемоги"; природі та Всесвіту – за надихаючі ландшафти Карпат, просто за можливість перебувати в моменті, бути, творити і мріяти.

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Унікальна флора та фауна Карпат надихнула Андре Тана на використання тільки натуральних тканин з льону, бавовни та шовку. На речах, представлених в колекції, присутня "ялинкова" підкладка та оригінальна вишивка, яка може оживати та продовжувати існування в цифровому вигляді: до замовлень додаються листівки з персональним вітанням від Андре Тана та спеціальним QR-кодом, за яким можна знайти маску для Instagram.



Анна Андрес знялася в новій колекції Андре Тана / Фото з прес-служби

Обличчям нової колекції стала модель та інфлюенсерка Анна Андрес, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Анна народилась у Львові, а Карпати займають особливе місце в її житті, тому вона погодилась прийняти участь в проєкті "Подих".

Серед цікавих деталей — перші покупці разом із своїм замовленням отримають колекційні браслети, на яких зображені ластівки. Андре Тан називає їх "ластівками перемоги", адже ці птахи є знаковим елементом народного фольклору та споконвіків символізують весну та відродження — те, чого прагне і заради чого працює абсолютно кожен українець сьогодні, в тилу і на фронті.

Колекція "Подих" — це моє чергове зізнання в коханні Україні. Я продовжую тут працювати та щодня бачу те, що мене розчулює та надихає одночасно: як українці допомагають один одному, тримаються разом, незважаючи ні на що,

– зазначив Андре Тан.

Анна Андрес розповіла, що в якій би точці світу вона не була, вона завжди пам’ятає звідки родом і те, що вона українка.

"Найщасливіші моменти мого життя пов’язані з сім’єю та з дитинством, яке прийшлось на досмартфонну епоху, коли ще не було гаджетів та соцмереж. Бігаєш десь у лісі, дихаєш сосновим повітрям — і тобі більше нічого не треба для щастя. У тебе вже все є, бо ти вдома. Саме ці почуття і хотілося передати в зйомці, нагадати про них кожному українцеві", – додала Анна Андрес.



Анна Андрес знялася в новій колекції Андре Тана / Фото з прес-служби



Анна Андрес знялася в новій колекції Андре Тана / Фото з прес-служби



Анна Андрес знялася в новій колекції Андре Тана / Фото з прес-служби



Анна Андрес знялася в новій колекції Андре Тана / Фото з прес-служби



Анна Андрес знялася в новій колекції Андре Тана / Фото з прес-служби