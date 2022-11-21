Анімалістичний принт повертається: що дизайнери представили у колекції осінь-зима 2022/23

Дизайнери не пропускають жодного сезону, аби не представити у своїх колекціях анімалістичний принт, втім не завжди модниці хочуть вписувати його у свій повсякденний гардероб. Та колекції осінньо-зимового сезону знову перетворюють анімалістичний принт на один із головних трендів.

І хоч анімалістичні принти не є досить простими в стилізації, дизайнери запевняють, що їх варто поєднувати з базовими речами, щоб створити цікавий аутфіт.

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Бренд Dries Van Noten так захотів додати анімалістичних принтів у новому сезоні, що представив моделей в образі з кількома тваринними принтами. Бренд створив пальта й пуховики, спідниці й штани, блузи та светри, чоботи й туфлі в анімалістичних принтах.



Модний анімалістичний принт / Фото з Vogue

Roberto Cavalli показав, як ефектно виглядає поєднання чорної шкіри та анімалістинчого принта. Givenchy створили чорний total look з довгим максіпальтом в анімалістичний принт.



Модний анімалістичний принт / Фото з Vogue



Модний анімалістичний принт / Фото з Vogue

Анімалістичний принт чудово виглядає й соло, втім найкраще його римувати з базовими речами. Доповнюйте речі в тваринний принт класичними сорочками, базовим взуттям чи мінімалістичними аксесуарами, які допоможуть створити потрібний баланс.



Модний анімалістичний принт / Фото з Vogue



Модний анімалістичний принт / Фото з Vogue