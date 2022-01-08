"Ангел" Victoria Secret Ельза Госк показала рідкісні фото своєї сім’ї: стильний зимовий образ

Шведка Ельза Госк – надзвичайно стильна модель. Інстаграм-профіль білявки наповнений бездоганними аутфітами. Дівчина обожнює моду та залюбки демонструє свої образи 7-мільйонній аудиторії.

Кожного дня манекенниця публікує у своєму інстаграмі стильний вихід. Модниця любить обирати для прогулянки образи, які надихають тисячі дівчат зі всього світу. Ельза слідкує за трендами, тож створює аутфіти з актуальних елементів гардероба.

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Молода матуся рідко публікує світлини своєї сім’ї, та в період новорічних свят скандинавська красуня похизувалася милими кадрами зі своїм бойфрендом Томом та донечкою Тууліккі.

Образ Ельзи Госк

Для зимової прогулянки в сонячний день модель одягнула сірий спортивний костюм від Saint Laurent, що складався з джогерів та світшота. Зверху Ельза приміряла двосторонню овечу шубу кремового відтінку від польського бренду Magda Butrym.

На голову манекенниця одягнула ребристо-кашемірову шапку зеленого кольору, доповнивши аутфіт чорними черевиками із зеленими шнурками від Bottega Veneta. На світлинах Ельза позувала разом з Томом та 10-місячною донечкою.

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