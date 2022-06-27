Анджеліна Джолі знялася для глянцю у чуттєвій фотосесії: ніжні кадри

Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі знялася для французького глянцю Madame Figaro. Знаменитість постала перед фотографом у ніжній фотосесії.

47-річна акторка не часто знімається для модних видань. У неї є чимало розкішних обкладинок для найвідоміших світових глянців, втім зараз Анджеліна Джолі вкрай рідко приймає запрошення стати зіркою видання.

Читайте також Українська модель Крісті Пономар пройшлася одним подіумом з Одрі Тату

Відомо, що Анджеліна Джолі дуже вибаглива до преси, саме тому вона так рідко з’являється на обкладинках глянців.

Втім знаменитість таки погодилася на інтерв’ю та фотосесію і вперше стала головною героїнею глянцю у 2022 році. Знялася голлівудська зірка для французького видання Madame Figaro.

Обкладинку глянцю прикрашає портретне фото знаменитості. Для сторінок глянцю Джолі знялася в ніжних образах, позуючи в білому та чорному вбранні на траві та серед білосніжних квітів.



Анджеліна Джолі знялася для глянцю / Фото з Madame Figaro



Анджеліна Джолі знялася для глянцю / Фото з Madame Figaro



Анджеліна Джолі знялася для глянцю / Фото з Madame Figaro



Анджеліна Джолі знялася для глянцю / Фото з Madame Figaro

В інтерв’ю виданню акторка згадала про Україну. Наприкінці квітня знаменитість приїхала до Львова. Вона відвідала залізничний вокзал та зустрілася з пасажирами, які приїхали до міста евакуаційним поїздом. Вона також провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного обстрілу в Краматорську.

Я на власні очі бачила абсолютну стійкість та неймовірну силу цих людей, які не лише виживають у цій війні, а й захищають оточуючих,

– сказала Анджеліна Джолі.

Знаменитість розповіла, що справжню картину біженства вона побачила у Камбоджі. Кілька місяців у рік знаменитість живе цій країні та навіть встигла отримати там друге громадянство.

"Саме там я усвідомила проблему біженців. У моєму дитинстві ми майже не говорили про переміщення населення, і я не пам'ятаю, щоб уроки історії надавали цьому великого значення. Коли я вперше відвідала Камбоджу у 2000 році, я нічого не знала про цю країну, і мене вразили масштаби мого незнання. На місці, де я збудувала свій будинок, був один бункер, а земля була усіяна мінами. Все це було дуже далеким від того, чого мене навчали у моїй американській юності", – розповіла Джолі.