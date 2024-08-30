У хутрі та з червоною помадою: Анджеліна Джолі здивувала образом на Венеційському кінофестивалі

У Венеції розпочався кінофестиваль, на який вже завітала чимала кількість світових зірок. Так, на червоній доріжці з'явилася американська акторка Анджеліна Джолі в елегантному вбранні.

Зірка приєдналася до команди фільму "Марія" кінорежисера Пабло Ларраїна, де зіграла головну роль. Прем'єра стрічки на фестивалі відбулася ввечері 29 вересня.

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Анджеліна Джолі на Венеційському кінофестивалі

Анджеліна Джолі завітала на червону доріжку в елегантній нюдовій максісукні з драпіруванням. Вбрання для акторки створила австралійська дизайнерка Тамара Ральфі. Свою сукню зірка доповнила хутровою накидкою, на якій виднілася золота брошка, що підкреслила вишуканість жінки.

Що цікаво, напередодні фестивалю Джолі приголомшила зміною іміджу. Анджеліна пофарбувала своє волосся у новий колір – медовий блонд. Для заходу їй зробили чарівну зачіску, пасма волосся якої вклали на бік.

Свій образ акторка довершила ефектним макіяжем. Візажисти нафарбували їй повіки темно-сірими тінями і зробили акцент на губи, використавши червону помаду.



Анджеліна Джолі на червоній доріжці / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Марія"

Стрічка – завершальний фільм у трилогії Пабло Ларраїна про видатних жінок в історії. Кінокартина розповідатиме історію оперної співачки Марії Каллас, роль якої зіграла Анджеліна Джолі.

Критики вже відзначили фільм та назвали його найособистішою стрічкою в кар'єрі режисера. Прем'єра кінокартини запланована на кінець 2024 року.