"Український борщ під рентгеном": Андре Тан та Євген Клопотенко створили колекцію футболок

Український модельєр та дизайнер Андре Тан у партнерстві з відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком створили лімітовану колекцію футболок, які поєднують моду та їжу в унікальний та захоплюючий спосіб.

Колекція з українським борщем як музою включає три різновиди дизайну: борщ під рентгеном; поп-арт, натхненний Енді Уорхолом, і борщ як кольоровий зразок Pantone.

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Футболки будуть продаватись у каструлі, а на їхніх бірках міститеметься рецепт "сімейного борщу" від Євгена Клопотенка — це стимулюватиме кожного покупця на власну творчість та експерименти, як на кухні, так і з власним стилем.

Андре Тан давно спостерігає за тим, наскільки в світі моди зростає культура "мерчу" і як колишні "вуличні" та молодіжні бренди стрімко займають своє місце у пантеоні "великої моди".

Його мотивацією доєднатись до колаборації з Євгеном Клопотенком було прагнення зробити актуальний та сучасний "український мерч", а через нього показати такий собі портрет "нової України", в якій стильні та креативні люди проявляють свої таланти і розвивають власний стиль, а також вміють цінувати та готувати смачну їжу.

В Україну завжди приїжджали поласувати чимось смачним та незвичним, не схожим на інші кухні світу. Сьогодні, коли Україна перебуває в епіцентрі світової уваги, ми хочемо показати нашу країну як осередок смачної їжі, креативності, незламності та самодостатньості. Наш з Євгеном "борщ під рентгеном" — це такий собі ДНК новітньої України, шанування традицій та їхня інтеграція в світовий контекст. Український борщ – це Україна, як би не намагалась в нас його вкрасти ворожа росія,

– зазначив Андре Тан.

Один із найвідоміших кулінарів України, Євген Клопотенко вважає, що борщ — це не просто страва, це міжнародно зрозумілий та популярний символ української культури, одна з ознак її самобутності. А з визнанням борщу частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО соціально-культурна важливість страви та потреба в захисті її спадщини лише зросли.

"Моя велика українська мрія – популяризувати нашу кулінарію. Саме ця мета рухала мною, коли я подавав борщ до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Я знав, коли борщ спіткає світова любов, тоді його полюблять і українці. І ось борщ вже частина кампейна провідного українського дизайнера. Я радий, що ми з Андре об’єднали наші зусилля, щоб показати, що українське може бути модним та сучасним", – сказав шеф-кухар.

Євген Клопотенко знявся у стильній фотосесії з інгредієнтами, які входять до борщу. Дизайнер Андре Тан також приміряв на собі одну зі стильних лімітованих футболок з колекції.



Ексклюзивна колаборація Andre Tan x Євген Клопотенко "Український борщ. Рентген"



Ексклюзивна колаборація Andre Tan x Євген Клопотенко "Український борщ. Рентген"



Ексклюзивна колаборація Andre Tan x Євген Клопотенко "Український борщ. Рентген"



Ексклюзивна колаборація Andre Tan x Євген Клопотенко "Український борщ. Рентген"



Ексклюзивна колаборація Andre Tan x Євген Клопотенко "Український борщ. Рентген"