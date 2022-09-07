Андре Тан створив патріотичні футболки та худі присвячені мирному небу України

Знаменитий український дизайнер Андре Тан створив патріотичні футболки та худі присвячені мирному небу рідної країни. Всі кошти, які вдасться зібрати від продажу колекції будуть використані на відновлення житла зруйнованого російськими окупантами.

Придбавши одяг з колекції, кожен покупець немов стає частинкою мирного неба та чистого обрію для нашої країни, долучаючись до важливої місії відбудови України вже зараз, коли війна ще триває.

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"Наша компанія об‘єдналась з благодійним фондом "За мирне небо", який займається ліквідацією наслідків вторгнення російських військ в Україну! Капсула має символічну назву "YA MYRNE NEBO" та qr код на кожному виробі, щоб усі бажаючі змогли долучитися до нашої справи та побудувати нове, світле майбутнє України", – прокоментував Андре Тан.

За словами Андре Тана, російські війська повністю знищили величезну кількість будинків. Та щодня ця цифра лише збільшується. Рашисти знищили тисячі багатоповерхових житлових та приватних будинків. Також є чимало будинків, які потребують поточного чи капітального ремонту.

Кожен охочий може придбати чорне худі або футболку з синьо-жовтим надписом "Україна" та патріотичними словами: "Я незалежність", "Я свобода", "Я вишиванка", "Я Хрещатик", "Я Леся Українка", "Я мазанка", "Я лелека", "Я паляниця".



Патріотичні худі Андре Тана випущені разом із благодійним фондом / Фото з прес-служби



Патріотична футболка Андре Тана випущена разом із благодійним фондом / Фото з прес-служби