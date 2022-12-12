Андре Тан розповів у чому варто зустрічати рік Кролика 2023: цікаві поради

Український дизайнер та модний експерт Андре Тан попри важкий час в країні, все одно підготував для прихильників модні поради щодо вигляду в новорічну ніч. За східним календарем 2023 рік пройде під егідою Чорного Водяного Кролика, тож дизайнер розповів, як можна задобрити тварину.

У китайському гороскопі Кролик вважається щасливим та почесним. Кажуть, що рік підходить для завершення конфліктів, оскільки сама тварина дуже миролюбна. Стихія води вказує на несподівані події та зміни, та загалом рік обіцяє бути спокійним.

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Чимало людей хочуть задобрити тварину, аби рік був успішним, тож одягаються на Новий рік згідно тих кольорів, які любить тварина. Андре Тан розповів, що найкраще передає кольори свята чорний і темно-синій.

Образи у темних кольорах

Чорний – не лише вічна класика, а й флер таємничості та загадки. Образ femme fatale ідеально підкреслять сукні з оксамиту або асиметрія. Колір дуже класичний та пластичний у використанні. Можна впевнено відходити від концепції "маленької чорної сукні", граючи з новими фасонами. Зверніть увагу на сміливі тренди: пір'я, блискітки та сітку.



Стильні образи на Новий рік 2023 / Фото з Pinterest

Новорічні хіти – перлово-білі та жовті кольори

"Кажуть, саме ці кольори у 2023 будуть вважатися "щасливими". Грайливим акцентом до образу стане поділ із бахроми. Також цікавим варіантом стануть елементи з пір'ям у цих відтінках", – зазначив Андре Тан.



Стильні образи на Новий рік 2023 / Фото з Pinterest

Незалежні етюди у синіх тонах

Синій асоціюється з потягом до пригод та незалежністю. Зустріти цей Новий рік у синьому штанному костюмі – запорука впевненості у собі. До речі, такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими та перлинними прикрасами.



Стильні образи на Новий рік 2023 / Фото з Pinterest

Спокій і виваженість - блакитний

"Дуже актуальне бажання для багатьох із нас – спокійний 2023 рік. Придивіться до небесних відтінків. Менш яскравий ніж попередні кольори, блакитний підійде любителькам суконь із щілини та оксамиту. Це, до речі, теж один із "вдалих кольорів" наступного року", – додав дизайнер.



Стильні образи на Новий рік 2023 / Фото з Pinterest

Андре Тан також наголосив не забувати про головні речі новорічних вечірок: плісировані спідниці, асиметричні сукні, оксамит, блискітки і пір’я.