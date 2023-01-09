Андре Тан назвав тренди 2023 року: добірка, яка вас вразить

Один із найвидатніших чоловіків в українській модній індустрії Андре Тан не оминув увагою тему щодо трендових речей 2023 року. Дизайнер опублікував першу частину, в якій розповів про 5 елементів гардеробу, які будуть популярними в цьому році.

За інстаграм-сторінкою Андре Тана стежать в мережі тисячі модниць. Свій профіль модельєр використовує задля того, аби ділитися з українками модними порадами.

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Андре Тан виділив 5 найголовніших речей, які будуть в моді у 2023 році. Модельєр зазначив, що у 2023 році в моді пануватиме різноманіття: від класичного нюду до яскравих, спокусливих та багатошарових образів.

Тож дизайнер вирішив пройтися найочікуванішими тенденціями, щоб дівчата від початку року знали, чим поповнити свій гардероб.

Шуби

Головний тренд зими – це шуба зі штучного хутра. У моді будуть як класичні варіанти під натуральне хутро, так і кольорові моделі в стилі оверсайз. Тож цей тренд на будь-який смак та колір!



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Instagram Андре Тана

Джинсова класика

"Денім не покидає п'єдестал трендів вже кілька років. І найближчим часом явно не має наміру здавати своїх позицій. У цьому сезоні джинс буде дуже популярним – ми носитимемо не лише класику, а й виварену, навмисне зістарену джинсу", – додав дизайнер.



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Instagram Андре Тана

Маскулінність

"Гарні новини для тих, хто давно хотів відібрати ту саму сорочку у свого хлопця чи чоловіка. Цього року варто звернути увагу на чоловічі речі. Маскулінні комплекти по типу штанного костюма двійки або трійки, доповнені жіночними деталями, щоб досягти більшого контрасту, – гарант стильного образу", – заявив Андре Тан.



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Instagram Андре Тана

Шкіра

Шкіряні образи були актуальні й у попередньому році, але популярність на них лише набиратиме обертів. Шкіра ще довго буде у тренді, тож діставайте всі ваші косухи та шкіряні штани (тільки пам’ятайте, що доречніше буде обирати оверсайз моделі).



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Instagram Андре Тана

Корсети

Підкреслити талію та форми допоможуть корсети. Вони зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим. Корсети доречно одягати на сукні чи сорочки, а також на оголене тіло – корсети у білизняному стилі залишаються на піку популярності, тож придивіться до них, якщо у вас ще немає такого в гардеробі.



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Instagram Андре Тана