Ми – сильна нація: Андре Тан привітав українців з Днем Конституції

28 червня відзначають 26-ту річницю Конституції України. Зі святом українців привітав український дизайнер Андре Тан.

28 червня 1996 року, Верховна Рада ухвалила найважливіший документ, який визначає права, суверенітет, територіальну цілісність нашої країни. Для українців День Конституції є визначним національним святом. Відомий модельєр Андре Тан привітав з цим святом всіх українців.

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Андре Тан привітав українців з Днем Конституції

"Рівно 26 років тому, 28 червня, у Верховній Раді ухвалили Конституцію України. Тоді депутатів буквально закрили у приміщенні на 24 години, так довго і складно ухвалювали цей головний Закон нашої країни. Ця дата – не порожній звук. Для кожного українця це означає, що ми маємо те законодавство, яке заслужили. Демократична та справедлива, яка вже тоді стала фундаментом для інтеграції до Європи", – написав дизайнер Андре Тан.

Дизайнер додав, що ми маємо пишатися своєю країною, пам’ятати про свої права, поважати одне одного, і тоді переможемо.

"Ми – сильна нація! Ми можемо все! Не забувайте, що Конституція є найважливішим активом будь-якої суверенної держави! Вперед до Перемоги! Зі святом, шановні українці!", – додав дизайнер.

Український дизайнер Андре Тан з перших днів війни допомагає нашій армії. Він разом зі всіма українцями чекає на омріяну перемогу.

Знаменитий модельєр відшив разом зі своєю командою понад 10 тисяч одиниць одягу. Команда Андре Тана забезпечила наших захисників спальними мішками, штанами, розгрузками, спідньою білизною та іншим.

За час війни Андре Тан створив новий бренд RDNT, кошти з продажу якого будуть передані на потреби ЗСУ. Дизайнер також вирішив допомогти жінкам, дітям та людям похилого віку, які постраждали від війни та створив благодійні футболки. Всі кошти від продажу цих футболок дизайнер мають надійти до "Фонду Маша", який очолює телеведуча Маша Єфросиніна.