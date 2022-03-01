Андре Тан починає шити теплі куртки та спальні мішки для українців

Знаменитий український модельєр та fashion-експерт Андре Тан повідомив, що починає шити теплі куртки та спальні мішки для українців.

39-річний дизайнер Андре Тан вирішив допомогти українцям, які залишилися в складній ситуації через російсько-українську війну, яка триває вже 6-й день.

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Через постійні остріли по мирному населенню та інфраструктурі, люди вимушені перебувати в підвалах у складних умовах. Дні та ночі українці проводять у сховищах, а якщо не вистачає місць – люди змушені ховатися в метро.

В укриттях перебувають старші бабусі й дідусі, люди з тваринами та навіть маленькі діти.

Дизайнер Андре Тан вирішив допомогти людям та армії, які переносять важкі випробовування, які випали на долю нашої країни.

У своєму інстаграмі він повідомив, що починає шити теплі куртки та спальні мішки для українців. Втім дизайнер зазначив, що зараз логістика дещо ускладнена, тож за можливості він попросив переправити змійки для курток з Вінниці до Києва.

Також модельєр зазначив, що у Миколаєві на фабриці є теплі куртки, які він може передати людям.

Миколаїв! У нас на фабриці є 400 теплих курток. Ми хочемо зігріти вас. Пишіть якій організації передати теплий одяг,

– написав Андре Тан у своєму інстаграм-сторіз.