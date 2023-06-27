Трендові сумки літа: 5 модних аксесуарів, які варто купити

Популярний дизайнер Андре Тан представив своїм прихильникам модні сумки, які є актуальними влітку 2023 року. Модельєр детально розповів про кожну модель та чому саме зараз вона вважається трендовою.

Андре Тан активно веде свою сторінку в інстаграмі. Він часто ділиться з підписниками цінними порадами, допомагаючи вдосконалити їхній стиль. У своєму нещодавньому дописі він розповів про трендові сумки, які на піку популярності влітку.

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Модельєр навів приклади у картинках, щоб підписниці побачили, які саме фасони сумок вони можуть обирати.

Дизайнер зазначає, що літо – це час, коли сумки перетворюються на справжніх героїв стильних образів. Вони виходять з тіні пальт та пуховиків і стають центром уваги. Одна правильно підібрана сумка може радикально змінити настрій образу.

Плетений таут

"Плетені сумки завжди викликають асоціації з морським настроєм, відпускою та безтурботністю, навіть якщо ви проводите теплі місяці в мегаполісі. Ідеальний варіант цього літа – твердий плетений таут, в який вміститься все, і навіть трохи більше", – зазначив дизайнер.



Трендові сумки на літо 2023 / Фото з Instagram

Поясна сумка

За словами Андре Тана, це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє блукати містом з кавою в одній руці і телефоном в іншій. Поясні сумки вже давно не тільки про спорт. Є дуже багато елегантних варіантів, які чудово поєднуються з літніми сукнями та спідницями.



Трендові сумки на літо 2023 / Фото з Instagram

Сумка-сідло

"Цей класичний стиль з ковбойською естетикою ніколи не виходить з моди. Сьогодні актуальними будуть як великі, так і маленькі сумки-сідла. При чому кольори можуть бути будь-які, від класичного коричневого до яскравих – зелених та рожевих. Не бійтеся експерементувати!", – додав модельєр.



Трендові сумки на літо 2023 / Фото з Instagram

Квіткові мотиви на сумках

Квітковий принт – втілення літа, краси та жіночності. Сумка з квітковим принтом додасть свіжості, яскравості та настрою вашому гардеробу! Головне – розумно поєднувати їх, не переборщити з комбінаціями різних принтів в одному образі.



Трендові сумки на літо 2023 / Фото з Instagram

Сумка карго

"Стиль карго продовжує завойвувати місця в наших гардеробах. Сумки з "пухкими" відкидними кишенями миттєво стали трендом літа 2023. Щоб цей аксесуар не навантажував ваш образ у теплу пору року, обирайте мініатюрні варіанти з нейлону або просторі таути з натуральної бавовни. Цей аксесуар точно про моду та комфорт", – розповів дизайнер.



Трендові сумки на літо 2023 / Фото з Instagram