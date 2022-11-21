Хіти 2022/23 року: Андре Тан назвав трендове взуття на зиму

Відомий український дизайнер та fashion-експерт Андре Тан любить розповідати своїм прихильникам про тенденції сезону. На своїй особистій сторінці в інстаграмі він показав, як виглядає трендове взуття на зиму.

Модельєр Андре Тан любить ділитися зі своїми підписниками в особистому блозі модними порадами. Для тих, хто хоче одягатися згідно з останніми трендами сезону, дизайнер постійно готує нові дописи, які допоможуть модницям зрозуміти, який саме одяг, взуття та аксесуари зараз на часі.

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Андре Тан опублікував нову добірку світлин з актуальними прикладами взуття, які будуть в моді взимку 2022/23 року.

Чоботи-труби

Від звичної моделі взуття ці чоботи відрізняються тим, що вони не мають блискавки із застібкою і ширина халяви рівномірна по всій довжині. Комбінуйте з класичним вечірнім платтям і шубою або вузькими штанами з кардиганом.



Трендові чоботи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram

Чоботи-панчохи

"Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчох і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться наголосити на струнких ногах. Комбінуйте з трикотажними сукнями, міні-спідницями, шортами", – зазначив Андре Тан.



Трендові чоботи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram

Челсі

Черевики челсі не здають позиції кілька сезонів. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Дизайнер радить носити їх зі спідницями, сукнями, широкими штанами і скінні. Абсолютний хіт сезону – челсі з квадратним носком, як на показах Tod's, Ferragamo та Jil Sander.



Трендові чоботи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram

Жокейські чоботи

"Кінна естетика – хижак цього сезону. Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом", – заявив Андре Тан.



Трендові чоботи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram

Чоботи на платформі

Після гучних туфель ляльки Bratz від Versace в моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботами.



Трендові чоботи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram