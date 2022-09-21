Андре Тан назвав тренди осені 2022: стильна добірка

Популярний дизайнер Андре Тан завжди тішить своїх прихильників влучними порадами. В розпал осіннього сезону модельєр розповів про трендові речі, які є актуальними восени.

Кожна модниця зараз зосереджена на осінньому гардеробі, втім окрім головних капсульних речей всіх цікавлять модні новинки, які представили дизайнери для нового сезону.

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Дизайнер одягу Андре Тан розповів на своїй сторінці в інстаграмі про модні новинки та розповів, який верхній одяг є актуальним.

Хіти осені від Андре Тана

Напівпрозорі тканини

Важливою складовою наших образів стануть топи, сукні, туніки та спідниці з напівпрозорих матеріалів. Але Андре Тан наголошує, що з цим трендом треба бути обережнішими, головне – не переборщити.



Тренди осені від Андре Тана / Фото з Instagram

Бомбери

Цієї осені бомбери часто носить Ріанна. Бренд Prada розшив їх квітами, а Khaite показали у варіанті із чорної шкіри.



Тренди осені від Андре Тана / Фото з Instagram

Косухи

"Конкуренцію бомберам у повсякденних аутфітах становитимуть старі добрі шкіряні косухи. Актуальні як класичні моделі чорного кольору, так і альтернативні білі та кольорові. З широкими плечима – хіт сезону", – зазначив Андре Тан.



Тренди осені від Андре Тана / Фото з Instagram

Пальто максі

"Як сказав Кличко, наступний сезон буде суворим та холодним. Вибирайте верхній одяг довжини максі, щоб точно не замерзнути!", – додав дизайнер.



Тренди осені від Андре Тана / Фото з Instagram

Корсети та бюстьє

Футболки, блузи та топи сміливо міняйте на бюстьє та корсети. Надихайтеся колекціями Dior, Versace та Balmain.



Тренди осені від Андре Тана / Фото з Instagram

Колготки

"У новому сезоні підбираємо колготки в тон основному образу або, за прикладом Chanel, вибираємо модель контрастного кольору, щоб носити з короткими спідницями, шортами та сукнями", – резюмував Андре Тан.



Тренди осені від Андре Тана / Фото з Instagram