Час прочинити завісу, – alyona alyona та Jerry Heil здивували сценічними образами на Євробачення

За декілька тижнів у Швеції відбудеться довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення, де Україну представлятимуть alyona alyona та Jerry Heil. З огляду на те, що подія відбудеться вже зовсім скоро, співачки вирішили показати свої сценічні костюми.

Адже, як підкреслили у своєму дописі самі виконавиці, вже настав час прочинити завісу. Що цікаво, вбрання артисток виявилося дуже нестандартним та водночас мега стильним.

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Які образи на Євробачення-2024 підібрали українки

На першому фото Яна позує в стильному вбранні, що складається з чорних штанів-палаццо та мінісукні унікального крою від бренду GUDU. Бренд, заснований у 2015 році в Києві грузинським дизайнером Лашею Мдінарадзе. Свій look співачка доповнила чокером від української дизайнерки Олени Романової та чорним взуттям.

Своєю чергою, alyona alyona постала в чорній шкіряній укороченій куртці, білій сорочці та штанах зі сріблястими вставками. Доповнювали її образ металева краватка й кросівки.

Друге вбрання, яке продемонструвала Jerry Heil, це чорна сорочка з коміром, спідниця та біла краватка, прикрашена срібним мечем. Білі шкарпетки та чорні підбори стали доповнення цього ансамблю.

Наступний образ Альони теж був total black. Вона підібрала чорну сукню, штани й кросівки в тон.

Що відомо про Євробачення-2024