Час прочинити завісу, – alyona alyona та Jerry Heil здивували сценічними образами на Євробачення
Джерело:Jerry Heil
За декілька тижнів у Швеції відбудеться довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення, де Україну представлятимуть alyona alyona та Jerry Heil. З огляду на те, що подія відбудеться вже зовсім скоро, співачки вирішили показати свої сценічні костюми.
Адже, як підкреслили у своєму дописі самі виконавиці, вже настав час прочинити завісу. Що цікаво, вбрання артисток виявилося дуже нестандартним та водночас мега стильним.
Не пропустіть Найпопулярніше трендове вбрання 2024 року: на який одяг слід звернути увагу
Які образи на Євробачення-2024 підібрали українки
На першому фото Яна позує в стильному вбранні, що складається з чорних штанів-палаццо та мінісукні унікального крою від бренду GUDU. Бренд, заснований у 2015 році в Києві грузинським дизайнером Лашею Мдінарадзе. Свій look співачка доповнила чокером від української дизайнерки Олени Романової та чорним взуттям.
Своєю чергою, alyona alyona постала в чорній шкіряній укороченій куртці, білій сорочці та штанах зі сріблястими вставками. Доповнювали її образ металева краватка й кросівки.
Друге вбрання, яке продемонструвала Jerry Heil, це чорна сорочка з коміром, спідниця та біла краватка, прикрашена срібним мечем. Білі шкарпетки та чорні підбори стали доповнення цього ансамблю.
Наступний образ Альони теж був total black. Вона підібрала чорну сукню, штани й кросівки в тон.
Що відомо про Євробачення-2024
- Пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший півфінал розпочнеться 7 травня, а другий – 9 травня. Гранд-фінал, де буде обрано переможця, пройде 11 травня.
- Підкреслимо, що alyona alyona та Jerry Heil виступлять саме в першому півфіналі.
- Конкурс пройде під гаслом "Вогні Євробачення" і супроводжуватиметься слоганом "Об'єднані музикою".
- Квитки на Євробачення вже можна придбати. Ціни варіюються від 145 шведських крон (що еквівалентно приблизно 510 гривень) до 3 795 шведських крон (майже 13 500 гривень). Також є VIP-квитки, однак вони значно дорожчі.