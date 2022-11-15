Зелена мінісукня в паєтках: Алісія Родді показала цікавий образ на Новий рік 2023

Британська модниця Алісія Родді продемонструвала у своєму інстаграмі цікавий аутфіт, яким ви можете надихнутися та приміряти схожу сукню в новорічну ніч.

До головного свята року залишилося 46 днів. У нас ще є достатньо часу подумати над тим, як ми хочемо виглядати в новорічну ніч.

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Символом 2023 року є Чорний Водяний Кролик. За словами астрологів, зустрічати Новий рік краще в оточенні рідних та близьких. Паєтки, блискітки та люрекс – ідеально підходять, втім образ не повинен бути занадто відвертим.

Сукні з блискітками завжди були актуальними на святкування Нового року. Майже завжди плаття з лелітками опиняється в добірці найпопулярнішого вбрання на новорічну ніч.

Британка Алісія Родді вже встигла приміряти мінісукню в зеленому кольорі від бренду River Island. Інфлюенсерка доповнила образ велюровими босоніжками на масивній платформі та підборах, додала зверху шкіряну куртку та мінімалістичну сумку в чорному кольорі.

Модниця заплела волосся в елегантний пучок ззаді та довершила look кількома перстнями на пальцях.

Якщо ви прихильниця коротких суконь, а пастельні відтінки вам вже трохи набридли, то не бійтеся бути яскравою в новорічну ніч. Одягайте сукню насиченого кольору, як це зробила Алісія Родді, додайте аксесуари, зробіть ніжний макіяж – і до зустрічі 2023 року ви вже готові!



Модний образ в новорічну ніч / Фото з Instagram



Модний образ в новорічну ніч / Фото з Instagram



Модний образ в новорічну ніч / Фото з Instagram